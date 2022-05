Fortsatt lite vann i Maridalsvannet: Nå sender kommunen SMS til alle i Oslo

I disse dager får hele Oslos befolkning en SMS med klare oppfordringer fra kommunen: Dusj raskere, skru av vannet mens du pusser tenner, og dropp vanning av plenen. Grunnen er enkel: Det er rett og slett for lite vann i Maridalsvannet, og de 29 småvannene som Oslo får vann fra.

Sånn har situasjonen strengt tatt vært i hele vår, forteller Sigurd Grande i Vann- og avløpsetaten.

– Vi har oppfordret folk til å være nøkterne i sitt vannforbruk, så vi ikke skal komme i en situasjon senere, sier han.

– Er det Maridalsvannet som er litt skrantent?

– Ja, Maridalsvannet har vært veldig tørt veldig lenge. Det, og 29 andre vann har bygget seg opp mindre enn det de vanligvis har gjort, sier han.

Både Dagsavisen og andre medier har skrevet saker om dette tidligere i vår og vinter. Og situasjonen har strengt tatt ikke blitt noe verre siden da. Men folk har heller ikke begynt å faktisk bruke mindre vann, selv om vannmangelen har vært mye omtalt.

– Så langt har vi ikke greid å lese det på vannproduksjonskurvene våre. Det er jo interessant. I veldig liten grad har vi fått noe ut av det, når vi har kommet med høflige henstillinger til publikum, sier han.

Sigurd Grande er avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. (Privat)

Blir neppe vanningsstopp i år

Dermed er det vel liten grunn til å tro at folk nå kommer til å strupe krana heller. Men Grande forteller at hvis vannstanden i magasinene fortsetter å synke, vil man etter hvert komme til neste trinn.

– Hvis vi får problemer er nok det på vårparten 2023. Hvis det blir to påfølgende år med lite nedbør. Det har skjedd fire ganger i den siste hundreårsperioden, sier han.

I sommer er det ingen grunn til å frykte verken bilvaskeforbud eller restriksjoner mot vanning av blomster.

– Så langt er det ikke aktuelt med inngripende restriksjoner før vi kommer enda lenger ned i magasinene. Vi har jo statistikk for over hundre år, og vi tror ikke vi kommer dit før over sommeren.

– Så … grunnen til at dere sender SMS nå er kanskje heller at dere vil folk skal være forberedt før det blir nye og strenge regler?

– Det er vel en slags reaksjon på at veldig mange i sosiale medier har etterlyst et direkte varsel fra Oslo kommune.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Oslo kommune oppfordrer til følgende tiltak for å spare på vannet:

Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la krana renne mens du pusser tennene.

Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt.

Ikke vann gressplenen. Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett.

Bruk kanne når du skal vanne blomster og busker i hagen.

Unngå å vaske bilen ofte.

Kilde: Vann- og avløpsetaten

---