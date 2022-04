Ifølge VG kommer det også fram i undersøkelsen at 67 prosent oppgir å ha mottatt trusler på jobb.

13 prosent sier det har blitt truet elleve ganger eller mer.

– Trusler inntreffer oftere enn vold, men enhver voldssituasjon er en for mye, sier Trond Finstad, leder for yrkesseksjonen for kontor og administrasjon i Fagforbundet.

