Ole Paus blitt utnevnt til kommandør, som er den tredje graden det er mulig å oppnå på rangstigen bestående av fem klasser.

Artisten vil få overrakt dekorasjonen, et kjede, på et arrangement på Josefines Vertshus i Oslo 28. april, skriver Kongehuset i en pressemelding.

St. Olavs Orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og for menneskeheten, og blir utnevnt av kongen. Storkors med kjede er ordenens høyeste grad.

