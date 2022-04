Hybelbygg i Hamar evakueres på grunn av brann

– Det er full overtenning, meldte Innlandet politidistrikt om hendelsen klokka 19.39.

Alle nødetater rykket ut til adressen i Kornsilovegen i Hamar. Bygningen består av et næringslokale på grunnplanet og inneholder også flere hybler.

– Dette er et hybelbygg og det pågår evakuering. Vi har ikke full oversikt over alle beboere og må gå gjennom bygningen, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt til NTB.

Klokka 19.56 melder politiet at fem av sju beboere er evakuert, og at de to andre er gjort rede for. Ingen er meldt skadd.

Operasjonslederen opplyser at politiet ble varslet om brannen klokka 19.30 torsdag kveld og at alle nødetatene rykket til stedet med store ressurser.

– Brannvesenet skumlegger nå nabobyggene for å hindre spredning, sier Bjaanes.

