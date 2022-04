Flere studenter reiser på utveksling i utlandet igjen

– Vi opplever at det er et høyt antall nordmenn som ønsker å dra til utlandet for å studere. Det er blant annet stort trykk på ANSAs informasjonssenter for studier i utlandet, sier president Sine Schei i studentorganisasjonen ANSA til VG.

De aller fleste universiteter og høyskoler i Norge avlyste utvekslingsprogrammene sine da pandemien la et lokk over verden for drøye to år siden.

Over halvparten av studentene ved Norges handelshøyskole (NHH) pleier i normale år å ta deler av utdanningen sin i utlandet, og like før pandemien var det rekordmange som dro utenlands. Etter to år med lave tall, er utvekslingstallene ved NHH nå mer eller mindre tilbake til normalen.

– Det er flott at vi er tilbake på det nivået. Ikke bare fordi det gir studentene en viktig erfaring, men også fordi det er et signal om at unntakstilstanden er over, sier prorektor for utdanning ved NHH, Stig Tenold.

I år søkere NHH-studentene seg først og fremst til Europa, mens det likevel er flere som drar til land i øst som Australia og Singapore.

