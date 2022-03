Opposisjonspartiene krever at regjeringen må gjøre mer for ukrainske barnehjemsbarn

Det var på spørsmål fra både Frp og Venstre at justisministeren torsdag sa i Stortinget at det ikke er mulig å ta imot barnehjemsbarn fra Ukraina.

Opposisjonen er ikke fornøyd med dette svaret og krever nå at regjeringen skal gjøre mer for å hjelpe barn fra ukrainske barnehjem å komme seg ut av landet, skriver Klassekampen.

Mehl pekte i sitt svar på at ukrainske myndigheter krever at barna må returneres til Ukraina etter at krigen er over, noe regjeringen mener at FNs barnekonvensjon ikke gir rom for.

– Det virker litt tannløst, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp). Hun viser til at Storbritannia, som i likhet med Norge også har sluttet seg til barnekonvensjonen, har tatt imot ukrainske barnehjemsbarn.

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik, som sitter i justiskomiteen, mener også at det ikke holder som begrunnelse å vise til FNs barnekonvensjon. Hun mener at norske myndigheter må gå i dialog med ukrainske for å finne ut hva som er mulig å få til.

Også SV, Rødt og KrF mener at regjeringen må gjøre mer og prøve å få til en løsning.

