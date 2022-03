Norsk økonomi sto imot pandemien best i Norden

I 2020 sank norsk BNP med 0,7 prosent, mot et gjennomsnittlig tap på 3 prosent i de nordiske landene. Island hadde størst nedgang, med 7,1 prosent. Gjennomsnittet i EU var en nedgang på 5,9 prosent, viser rapporten State of the Nordic Region fra Nordregio.

Andre kvartal av 2020 var da Norden ble hardest økonomisk rammet, i den første runden med svært kraftige smitteverntiltak. Tredje kvartal 2020 viste en oppgang som strakte seg inn til andre kvartal av 2021, men ingen nordiske land hadde da økonomisk aktivitet på nivå med før pandemien.

Den økonomiske nedgangen ga økende arbeidsledighet, men også her var Norge mildere rammet enn våre naboland, ifølge Nordregio.

Alle de nordiske landene hadde kraftige økonomiske støttepakker, og det var danskene som brukte mest, med 32,7 prosent av sin BNP til økonomisk støtte under pandemien. Sverige brukte 16,1 prosent, Norge over 14, mens Island brukte om lag 12 prosent av sin BNP på slike tiltak. EUs samlede krisestøtte var 10,5 prosent av BNP.

Den relativt sterke norske økonomien kan også ha bidratt til en norsk vekst i fødselstallet på mer enn fem prosent I 2021. Også Finland og Island hadde en tilsvarende økning.

– Den positive trenden kan muligens forklares med at folk i land med sterke økonomiske rammer og sosiale sikkerhetsnett har hatt stor tillit til staten under pandemien, sier seniorforsker Nora Sánchez-Gassen ved Nordregio.

