Overlege tror immunrespons er årsaken til mensforandringer etter koronavaksine

– Jeg tror dette er snakk om en immunologisk, hormonell respons, sier overlege Guri Bårdstu Majak ved gynekologisk avdeling på Ullevål sykehus til TV 2.

Hun forklarer at koronavaksinene er svært potente vaksiner, og at feber- og muskelsmerter er normale bivirkninger.

– Den immunologiske responsen som vi har i livmoren vår, er en finregulert mekanisme. Den skal sørge for at man ikke får en infeksjon i underlivet og at livmorskinnen er frisk og rask. Når det da kommer en immunrespons i kroppen, så vil den affisere denne mekanismen. Det vil si at livmorhinnen blir erstattet med en ny og vil gi en blødning, sier overlegen.

Det betyr det at kroppen gir signaler til livmoren om at det ikke er riktig tidspunkt å bli gravid.

– Det er helt naturlig og helt nødvendig at livmoren har et godt immunforsvar. Det skal ikke være virus eller bakterier til stede i livmoren hvis man for eksempel skulle bli gravid, sier overlegen.

Majak understreker at endringen kan være forskjellig fra kvinne til kvinne, og at flesteparten av norske kvinner som har tatt en koronavaksine, ikke har fått endret syklusen sin i det hele tatt.

