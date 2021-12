Hanne var skeptisk etter bivirkninger forrige gang. Slik gikk det med dose 3

For kort tid tilbake skrev Dagsavisen om sykepleier Hanne Erøy som stilte spørsmål til hvorvidt hun skulle ta dose 3 av koronavaksinen. Torsdag 9. desember fikk Hanne Erøy dose 3. Og dagen etter meldte hun Dagsavisen tilbake:

– Det gikk kjempebra! Jeg har litt vondt i armen og hadde en hoven lymfeknute som nå har gått ned, så føler meg helt fin.

Var usikker

Som sykepleier er Hanne Erøy blant de første som får denne boosterdosen, men med ekstra høye antistoffer i blodet var Erøy usikker, ettersom hun også hadde opplevd noen ubehagelige bivirkninger etter de to første dosene. Men, 9. desember tok hun det hun kaller «en kalkulert risiko» og takket ja til dose 3.

– Siden antistoffer plutselig kan synke vurderte jeg det tryggere å ta vaksinen mens immunforsvaret mitt fortsatt hadde nok antistoffer til å kjenne igjen vaksinen vurderte jeg at det var lurere å ta vaksinene enn å la være. Og jeg tror det var klokt, sier Erøy.

– Litt hodepine og svimmelhet rett etterpå, kortvarig varmefølelse og vondt i armen var alt.

– Gledelig!

– Jeg ser at hun har fått sin tredje dose nå for noen dager siden, og at hun ikke merket noe spesielt denne gangen. Det er selvsagt gledelig, sier immunolog og professor Anne Spurkland, og legger til at slik hun forstår det ut ifra hva som er rapportert om dette fra Israel og USA er det også i tråd med hva andre opplever.

– Man får stort sett like mye eller lite (bi)-virkning av vaksinen når man får den tredje dosen — Anne Spurkland, immunolog

– Man får stort sett like mye eller lite (bi)-virkning av vaksinen når man får den tredje dosen i forhold til når man fikk den andre dosen, sier Spurkland, og kommer med en forklaring på hvorfor mRNA-vaksinene gir slike (bi)-virkninger:

– MRNA-vaksinene kan man tenke på som en jukse-virus, som tvinger cellene til å lage piggeprotein, og som cellen håndterer som om det var et virus som faktisk trenger inn i cellen. Cellene sender derfor ut signalstoffer, en slags hormoner, som gir beskjed til nabocellene og til resten av kroppen om at det er en virusinfeksjon på gang. Disse signalene kan gi ubehag i form av feber og den slags, sier Spurkland.

Hun legger til at siden vaksinen likevel ikke er et virus, vil dette fort stanse opp, og disse symptomene blir borte på en dag eller to.

– Akkurat hvordan dette utspiller seg fra gang til gang kan helt sikkert variere litt, sier Spurkland til Dagsavisen.

