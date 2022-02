Tajik sier hun krysset av feil i pendlerbolig-skjema

Ap-nestlederen og statsråden har sendt VG en utskrift av endringen i Folkeregisteret. Meldingen om flytting ble sendt på kvelden 1. desember 2006, noe som er før hun fikk et brev fra Statsministerens kontor (SMK) om at hun måtte skatte.

Ifølge VG krysset Tajik samme dag som hun meldte flytting til adressen der hun hadde leiekontrakt, i et skjema av på at hun ikke hadde boutgifter på hjemstedet. Hun har sendt avisa dokumentasjon på at hun oppga at hun skulle bo på en annen adresse, som verken var hos foreldrene eller i en kjellerleilighet.

[ «Har man fått goder man ikke skal ha eller ikke betalt skatt man skal betale, er det sjelden lett for Jørgen Hattemaker» ]

En annen leilighet

– Senere, og trolig samme dag, fikk jeg kontrabeskjed av min far at jeg likevel ikke kunne leie denne, og at det ble en annen leilighet, skriver Tajik.

Hun understreker at det er vanskelig å huske detaljer fra for 15 år siden.

– Da jeg allerede hadde oppgitt en adresse på en bolig jeg skulle leie, men krysset av på at jeg ikke skulle ha utgifter, så kan jeg ikke forstå annet enn at jeg har krysset av feil, skriver hun.

Det var VG som søndag skrev at Tajik endret opplysninger da hun fikk skattefri pendlerbolig fra SMK i 2006.

Bekreftet opplysninger

Statsministerens kontor (SMK) opplyser til NRK at Tajik minst to ganger etter 2006 bekreftet at hun oppfylte vilkår for pendlerbolig.

Ordningen med pendlerboliger er lagt opp slik at man bare søker én gang, og det skjedde for Tajiks del i 2006.

Til NRK skriver statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) at Tajik i 2008 og 2009 bekreftet at hun oppfylte vilkårene.

– SMK har ikke funnet skjemaet for 2007 og vet ikke om det er fordi det ikke ble levert, eller om det har kommet bort, opplyser Kallset videre.

Bekreftelsene fra Tajik var imidlertid ikke basert på den mye omtalte leiekontrakten fra 2006, opplyser statssekretæren.

– Mitt ansvar

På spørsmål fra NRK om hun noen gang mellom 2006 og 2009 endret den opprinnelige dokumentasjonen, bakgrunnen eller begrunnelsen for utgifter til pendlerbolig, svarer Tajik dette på epost:

– Som jeg har svart til VG, er det mitt ansvar at jeg ikke oppdaterte arbeidsgiver på at jeg i stedet valgte å bo hjemme hos mine foreldre, der jeg hadde boutgifter.

Hadia Tajik opplyste onsdag på Facebook at hun vil betale inn ekstra skatt for årene 2006–2010 for å rydde opp i pendlerbolig-saken. Dette skjer gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen.

Overfor VG har skattejurist Cecilie Amdahl anslått at Tajik kan måtte betale rundt 180.000 i skatt for fordelen hun har fått.

