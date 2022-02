Derfor er det gode grunner til å følge spent med på stortingspresident Masud Gharahkhanis ryddesjau blant politikernes velferdsgoder og det som kommer av konsekvenser etter VGs siste avsløring om Ap-kollega Hadia Tajiks søknad om stortingsleilighet i 2006.

Det handler om hvordan politikerne skal gi vanlige folk tillit til at det ikke er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salamo når det kommer til å etterleve lover og regler.

Sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm. (Dagsavisen)

Tirsdag kveld var oppstyret rundt Hadia Tajik tema i NRKs debattprogram «Debatten» uten at hun selv stilte for å svare.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt adresserte en ukultur som må ta slutt: «…i utgangspunktet er dette et kollektivt problem for hele politikerstanden i Norge. Dette tror jeg skader tilliten til politikere, og det viser en enorm urettferdighet i måten politikere blir behandlet på når de gjør feil kontra hvordan folk blir behandlet i Hadia Tajiks Nav-system».

Det er fire uker siden Tajik ga Nav i oppdrag å starte en tillitsreform.

Arbeids- og sosialministeren uttalte følgende: «Som ansatt skal man oppleve at man har medbestemmelse og innflytelse over arbeidsdagen. Dette skal i sum bidra til å underbygge målet om at folk som trenger Nav og velferdsstaten, opplever at de får bedre kvalitet på tjenestene de trenger».

Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at det neppe er disse ordene som huskes best rundt Ap-nestlederen fra den siste tids nyhetsbilde.

Mest oppsikt har krangelen hennes med Aftenposten utvilsomt fått.

I substans og alvorsgrad er imidlertid ikke Aftenpostens sak om Tajiks sikkerhetssituasjon og tre måneders bruk av stortingsleilighet i 2019 i nærheten av VGs avsløring rundt samme politiker.

Norges største avis dokumenterte at Tajik som politisk rådgiver i 2006 for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) slapp skatt på sin første pendlerbolig basert på en leiekontrakt til en bolig på hjemstedet som hun aldri bodde i.

Det bringer den offentlige samtalen tilbake til det som var utgangspunktet da Masud Gharahkhani tiltrådte som stortingspresident i slutten av november.

I et intervju med Dagsavisen sa han at han ønsker gransking av absolutt alle velferdsgodene som representantene har: «Vi må undersøke om ordningene er rettferdige, om de har legitimitet hos folk, og om vi har ordninger som er til å misforstå. Denne oppryddingen må vi gjøre sammen, alle de politiske partiene».

Da Tajik onsdag gikk ut med at hun frivillig vil betale skatt for verdien av pendlerboligen hun hadde i perioden 2006-2010, fulgte hun altså ikke bare sin egen, men også stortingspresidentens tillitsreform. God fredag!

