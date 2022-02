Kampen om Innlandet har ført til hets og sjikane i sosiale medier

– Politikere i alle partier må ta et felles ansvar for å normalisere debattklimaet. Det har tatt helt av med trusler, og dette har alle et felles ansvar for å ta oss ut av. Det kommer politianmeldelser i kjølvannet av denne saken, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Hans Kristian Enge til Gudbrandsdølen Dagningen.

Folkeavstemningen i Innlandet, som endte med et knapt flertall for oppløsning av fylket, har økt splittelsen internt i Arbeiderpartiet de siste dagene, skriver avisen.

Tirsdag skal Arbeiderpartiets representantskap i Innlandet møtes og stemme over hva Aps fylkestingsgruppe skal gå for når den endelige avgjørelsen skal tas i fylkestinget onsdag.

– Jeg er spent på hvordan det går. Det er helt umulig å spå. Nå må vi bare diskutere dette i representantskapet og så ta det derfra, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

