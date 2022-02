Politiet: Mannen som er siktet for rådhusdrapet i Oslo, har anmeldt avdøde

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse fra siktede på knivstikking og trusler, sier politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var 19. juli i fjor at den 42 år gamle mannen skjøt og drepte en 39 år gammel mann som satt i en bil i Tordenskiolds gate i nærheten av rådhuset i Oslo. Den siktede ble pågrepet kort tid etter på åstedet, etter selv å ha ringt til politiet. Han har erkjent å ha drept 39-åringen, men har påberopt seg nødverge og erkjenner ikke straffskyld. Forsvarer Mette Yvonne Larsen har tidligere sagt at mannen følte seg truet i forkant av drapet, og at han følte at han måtte forsvare seg.

Onsdag denne uken ble mannen varetektsfengslet i fire nye uker av Oslo tingrett.

Avisa Oslo skrev i september i fjor om anmeldelsen, men siterte da anonyme kilder.

Rita Parnas vil ikke si noe mer om anmeldelsen eller utdype hva som ble gjort fra politiets side, men sier at saken er henlagt.

Elden: – Et desperat forsøk

Fra tidligere er det kjent at de to mennene var barndomsvenner, og at de i 2018 ble dømt til fengsel for en rekke grove tyverier de hadde begått sammen.

John Christian Elden er bistandsadvokat for familien til den avdøde 39-åringen.

– Anmeldelsen høres ut som et noe desperat forsøk på å flytte skylden fra seg selv til offeret, men det gjør etterforskning nødvendig. Om politiet har konkludert her, bør drapssaken også avsluttes og gjerningsmannen stå til rette for domstolen som skal avgjøre saken, sier Elden til NTB.

Avviser nødverge

Politiadvokat Parnas sier politiet nå er i innspurten av etterforskningen, og at hun tar sikte på å sende en påtaleinnstilling til statsadvokaten innen kort tid.

– Det gjenstår noen få etterforskningsskritt som ikke er avgjørende for skyldspørsmålet, men vi er ferdige med det mest sentrale, sier hun.

Parnas sier det er naturlig at spørsmålet om nødverge vil bli en del av rettssaken mot 42-åringen når den siktede har påberopt seg dette.

– Påtalemyndigheten mener likevel at vilkårene for nødverge ikke er oppfylt, sier hun.

Hun viser også til en fengslingskjennelse fra Borgarting lagmannsrett lille julaften i fjor.

– Lagmannsretten er av den oppfatning at det er en meget sterk sannsynlighetsovervekt for at drapet ikke var en lovlig nødvergehandling etter straffeloven § 18 ut fra foreliggende bevis i saken, skriver retten.

Ville belyse saken med anmeldelsen

Advokatfullmektig Tonje Lilaas Larsen er en av den siktede 42-åringens forsvarere. Hun sier at klienten valgte å anmelde den avdøde for å belyse saken.

– Politiet har ofte et mål med sine avhør, og for oss handler dette om å bringe våre egne temaer på banen, sier Larsen til NTB, og fortsetter:

– Det gjelder en alvorlig hendelse mellom de to. Det skjedde en tid i forkant av hendelsen der den fornærmede ble drept og tegner et bilde av at det har vært en pågående situasjon mellom de to, sier Larsen.

Hun vil ikke si noe om foranledningen for den angivelige knivstikkingen eller hvilke skader hennes klient skal ha blitt påført.

Forsvareren sier at den siktede fremdeles holder fast ved at drapet var en nødvergehandling og mener at lagmannsretten i sin fengslingskjennelse uttalte seg på et spinkelt grunnlag da de skrev at drapet sannsynligvis ikke var en lovlig nødvergehandling.

– Lagmannsretten har ikke hatt et særlig godt grunnlag for å uttale seg om det, all den tid det ikke er full bevisførsel under fengslingsmøter. Nødvergespørsmålet vil være kjernen i vår bevisførsel når saken kommer opp for retten, sier Larsen.

