Aktivist frykter mørk framtid for afghanske kvinner

Av Bibiana Piene

– Vi kan bare håpe at Taliban vil holde sine løfter. Hvis ikke, er framtida for afghanske kvinner veldig mørk, sier Khamosh til NTB.

Om Taliban mener det de sier om å gi kvinner større adgang til blant annet utdanning og arbeid, gjenstår å se, påpeker hun.

Skarp tone

På møtet i Oslo skal det være lite optimisme å spore, særlig når det gjelder kvinners rettigheter, etter det NTB kjenner til.

Blant annet har skjebnen til de to kvinneaktivistene Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel, som ble pågrepet etter en demonstrasjon i forrige uke, vært tema i samtalene.

Etter først å ha avvist å ha noe med saken å gjøre, ville Taliban mandag verken bekrefte eller avkrefte at de to er i deres varetekt.

Foruten Norge er utsendinger fra USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia representert på møtet, i tillegg til representanter fra det sivile samfunn i Afghanistan.

– Har lite kontroll

Khamosh mener et stort problem er at ledelsen i Taliban har lite kontroll over sine menn på bakken.

– Det som skjer på bakken, er langt fra det ledelsen sier. Offisielt har Taliban aldri drept kvinner som protesterer i Afghanistan. Men kvinner er likevel blitt voldtatt, torturert og drept.

– Hvordan vet du dette?

– Noen ganger har det skjedd etter demonstrasjoner som jeg har vært med på. Mødrene til ofrene har ringt meg og fortalt hva som har skjedd, sier Khamosh.

Pågrepet på flyplass

Mandag, samme dag som Taliban-samtalene i Oslo startet, ble 40 personer pågrepet av Taliban på den internasjonale flyplassen i Mazar-e-Sharif i Balkh-provinsen i Afghanistan fordi de ville fly ut av landet. En talsmann for Taliban sier til nyhetsbyrået DPA at de ble pågrepet fordi de ikke hadde gyldige reisedokumenter.

Mange av dem skal ifølge Taliban være løslatt, men flere kvinner skal fortsatt ikke være satt fri. Blant dem er journalister og aktivister, ifølge Khamosh, som sier at hun får informasjon om saken fra Afghanistan.

– Dette er ikke noe nytt. Men at det skjer nå, viser jo bare manglende respekt for samtalene fra Talibans side.

– Tror du dette møtet vil bidra til å bevege Taliban i en annen retning?

– Jeg tror det er usannsynlig at dette kommer til å endre noe på hvem de er, sier Khamosh.

Frykter for egen sikkerhet

I Afghanistan har den unge poeten havnet blant de fremste i rekken av medie- og kvinneaktivistene. Hun ble kjent for verden da hun deltok på en poesifestival i Göteborg i september gjennom et videoopptak fra et gjemmested i Kabul og fortalte om frykten som afghanske kvinner daglig kjenner på.

Selv er hun bekymret for sin egen sikkerhet.

– Jeg kommer ikke til å være trygg når jeg drar tilbake, sier Khamosh. Men noen planer om å hoppe av til Norge har hun ikke.

– Jeg er en av lederne for kvinnene som protesterer. Dette er min kamp, slår hun fast.

– Hvis jeg ikke kommer tilbake, kommer det til å gå dårlig. Mesteparten av eliten har allerede forlatt landet. Folk som meg må bli, føyer hun til.

Vil vise verden

– Kvinnene vet hva de utsetter seg for når de protesterer, likevel fortsetter de?

– Vi kjenner prisen. Men vi protesterer ikke bare mot Taliban. Vi prøver å vise verden hva som faktisk skjer, sier Khamosh, som mener det internasjonale samfunnet også bærer ansvar for kvinnenes situasjon i Afghanistan.

– Dere trakk styrkene tilbake, konstaterer hun.

