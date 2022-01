Støre mener Frp og Rødt argumenterer påfallende likt

– Vi har en opposisjon på Stortinget hvor Fremskrittspartiet og Rødt på hver sin side setter en tone. Jeg syns det er interessant å se hvor ofte de to partiene stemmer sammen og argumenterer påfallende likt, sier statsministeren til NTB.

Han kommenterer det nye politiske landskapet og stemningen i Stortinget etter valget i høst, hvor strømkrise og omikron har dominert mye av den politiske debatten.

Støre trekker blant annet fram at Frp har gjort helomvending i enkelte saker. Som for eksempel når det gjelder støtten til Acer og byggingen av utenlandskabler, hvor energipolitisk talsperson Frank Sve har sagt at Fremskrittspartiet angrer.

– Frp skryter av at de er ærlige og innrømmer at de har gjort feil, og endrer politikk. Så får det bli Høyres valg når de skal håndtere det. Frp er Høyres viktigste samarbeidspartner for politikk, i det som er deres alternativ, sier Støre, som lørdag hadde sittet 100 dager som statsminister.

– Klarere tegn på polarisering

Han mener at Frp og Rødt er med å sette tonen i debatten fra hver sin fløy.

– Men jeg vil ikke si at de setter tonen i det som blir politikken, understreker Støre.

Han viser til den siste spørretimen i Stortinget, da statsministeren ble presset hardt fra ytterkantene om de skyhøye strømprisene.

– Ser vi en polarisering der ytterfløyene får større innflytelse over agendaen?

– Jeg syns det er litt tidlig å si. I forrige periode var jo ytterfløyen på høyresiden i regjering, så det kommer til uttrykk på en annen måte nå enn i forrige periode.

– Er det ytterfløyene som møtes? Hesteskoteorien?

– Ja. Den har noen gjenkjennelser i det.

Kontrast

Regjeringen er avhengig av støtte fra andre partier i Stortinget for å få gjennom sin politikk, og har pekt ut SV som hovedsamarbeidspartner. Så langt har de klart å bli enige om både budsjett, strømkrisepakker og koronastøtteordninger.

Støre mener samarbeidet med SV fungerer bra.

– Arbeiderpartiet ønsket å få en regjering med dem. Det tar vi til etterretning at ikke gikk. Men vi har hatt gode samtaler og forhandlinger med dem på Stortinget. Og en mindretallsregjering må søke løsninger der, sier Støre.

Høyre overtok etter valget rollen som det største opposisjonspartiet. Statsministeren mener de har vært skarpere mot regjeringen enn det Arbeiderpartiet selv var i opposisjon.

– Vi har et Høyre som har vasket av seg åtte år med regjeringsansvar, og som kjører en stil, blant annet med tanke på pandemien, som jeg mener står i kontrast til tonen i den politiske debatten før regjeringsskiftet. Men det får vi håndtere.

[ Legenes nye våpen: Slik behandler de covid-19 ]

Skarpere debatt

Også Arbeiderpartiet utfordret regjeringen på smitteverntiltak flere ganger da de satt i opposisjon. Blant annet når det gjaldt importsmitte og skjenkestopp. Det sistnevnte har de angret seg på i ettertid.

Støre synes likevel det er et sunnhetstegn med mer diskusjon rundt koronahåndteringen.

– Jeg registrerer en mye skarpere debatt om smitteverntiltakene. Det er bra med debatt. Jeg vil si at det er på tide at det kommer, for det er inngripende tiltak. Men jeg syns samtidig at når vi følger etatenes råd og legger opp en linje framover, så var det iallfall en tradisjon at du fikk støtte i Stortinget til de brede sporene der.

– Det er det vel fortsatt?

– Jeg merker meg at det er blitt mer opposisjonspolitikk rundt enkelttiltak enn det var før. Men det skal vi forholde oss til, sier Støre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen