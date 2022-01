Rødt om Stoltenberg: – En følelse av kameraderi

Mens kritikken har vokst hos andre opposisjonspartier, har Rødt så langt gått stille i dørene i diskusjonen om Stoltenberg.

Men nå tar nestleder og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen bladet fra munnen.

– Prinsipielt sett er ikke Rødt imot at ekspolitikeren blir sentralbanksjefer. Vi ønsker egentlig mer politisk styring av sentralbanken. Men når det kommer til Stoltenbergs kandidatur, så er vi begynt å bli stadig mer skeptiske, sier Martinussen til NTB.

Denne skepsisen går mer på person enn politikk, forklarer hun.

– Det henger sammen med hans særegne rolle som maktspiller i norsk politikk.

Martinussen viser til at Stoltenberg ikke bare har hatt mektige stillinger selv, men at han også har hatt mye å si for karrieren til dagens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I tillegg trekker hun fram de siste dagenes avsløringer om et privat middagsselskap der oljefondssjef Nicolai Tangen deltok, og om samtaler med avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det gir en følelse av kameraderi, sier Martinussen.

Ifølge henne har Stoltenberg kanskje hatt nok makt i det norske samfunnet nå.

– Han bør kanskje ta et nytt familieråd og tenke på om det kanskje er noe annet han kan finne på.

