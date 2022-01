Siv Jensen ber Stoltenberg trekke sitt kandidatur til stillingen som sentralbanksjef

I et innlegg i DN skriver Siv Jensen at Stoltenberg som sentralbanksjef «vil være en betydelig trussel for det norske omdømmet og for tilliten og troverdigheten til Norges Bank.»

– Jeg har ikke skrevet dette for å trekke Stoltenberg ned. Jeg er veldig glad i Jens og setter ham høyt som person. Jeg skriver dette fordi jeg er opptatt av omdømmet og uavhengigheten til Norges Bank, sier Jensen til DN.

Den tidligere finansministeren snakker varmt om kvalitetene til motkandidat Ida Wolden Bache, som hun mener er en svært sterk kandidat.

[ Hadia Tajik i portrettet: Var så langt nede at hun vurderte å gi seg i politikken (+) ]

– Hun er ekstremt godt kvalifisert og kjempedyktig. Det er ingenting å lure på engang, sier Jensen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen