Kraftig vekst i antallet pasienter med spiseforstyrrelser

I løpet av fem år fra 2015 økte antallet som fikk diagnosen anoreksi med 25 prosent, skriver Bergens Tidende.

Blant de som fikk såkalte «uspesifiserte spiseforstyrrelser,» altså som har noen, men ikke alle symptomene på anoreksi eller bulimi, var det en økning på hele 40 prosent i samme periode.

I 2020 var det til sammen 2.792 som fikk behandling for anoreksi, mot 2.525 året før. For bulimi var det en liten nedgang fra 1.349 til 1.299, mens det for uspesifiserte spiseforstyrrelser var det en økning fra 1.686 til 1.929.

Tallene fra 2021 foreligger ikke enda, men i en pressemelding 25. november opplyste Helse sør-øst at de opplever en markant vekst i antallet barn og unge som behandles for psykiske lidelser, og da særlig for spiseforstyrrelser. I Bergen ser man samme utvikling.

– Det kom en økning i overgangen 2018–2019. Videre inn i pandemien har tendensen forsterket seg. Samtidig blir pasientene stadig yngre. Inntil for få år siden var de 15–16 år gamle. Nå er de typisk 13–14 år. Jeg har hatt 11-åringer i behandling, sier psykologspesialist Olivia Kristoffersen ved den barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken (BUP) i Bergen sentrum.

