Oslo venter smittehopp etter massetesting i skolene

– Jeg venter at vi får et hopp i antall positive tester som en konsekvens av massetestingen i skolene, sier Steen til NTB dagen før første skoledag i det nye året for hovedstadens rundt 90.000 elever.

Tirsdag samles de igjen i skolegården, men før den tid er alle elever og lærere blitt bedt om å teste seg.

Helsedirektoratet har oppfordret elever og ansatte i skoler og barnehager om å ta en koronatest 24 timer før første skoledag. Oslo er blant kommunene som følger oppfordringen.

Spent på resultatet

Massetestingen er i gang for fullt, forteller Steen mandag. Han sier det er for tidlig å si noe om hvordan det har gått, men røper at han er spent på resultatet.

– Det er første gang vi gjør det, så vi er spent på om vi ser at det påvirker tallene, sier helsebyråden.

Han tror pilene vil peke oppover når testresultatene begynner å tikke inn.

– Jeg tror det ligger i kortene at tallet kommer til å gå opp som en konsekvens av skoletestingen. Ellers hadde vi jo ikke hatt noe behov for å gjeninnføre den, sier Steen og legger til:

– Vi kan ikke dele ut titusener av tester i den tro at det ikke skal gi noe utslag, sier helsebyråden, som påpeker at smittetallene trolig også vil stige fordi folk vender tilbake til hverdagen etter juleferien.

[ – Det har vært litt lynsjestemning mot de folkevalgte ]

Nesten 100.000 smittede

Oslo har snart passert 100.000 koronasmittede siden mars 2020. Mandag lå tallet på 99.593 smittede Oslo-borgere.

Siste døgn er det registrert 877 nye koronasmittede i Oslo. Det er 229 flere enn samme dag forrige uke, og 445 flere enn lørdag.

Steen forteller at skolene skal fortsette med testing to ganger i uka fremover.

– Har dere nok hurtigtester til å gjennomføre dette?

– Per i dag har vi ganske bra med hurtigtester. Så har regjeringen sagt at det skal komme noen titalls millioner til landet om ikke lenge. Så jeg legger til grunn at det skal være nok hurtigtester til å kunne gjennomføre det regimet som vi nå iverksetter, sier helsebyråden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen