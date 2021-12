UDI: Over 18.000 briter i Norge har søkt om å få bli

Etter at Storbritannia gikk ut av EU og EØS- medlemskapet opphørte, har briter i Norge og deres familier fått bli under samme vilkår i en overgangsperiode. Men fra 1. januar er de for tredjelandsborgere å regne.

– Vi har mottatt mange henvendelser gjennom hele året, både på telefon og epost., sier direktør for opphold, Karl Erik Sjøholt, i Utlendingsdirektoratet (UDI) til NTB.

UDI har ikke et sikkert tall på hvor mange briter som oppholder seg i Norge nå, men i løpet av høsten 2021 fikk 17.715 britiske borgere epost om at de skal søke tillatelse eller bestille oppholdskort, og hvordan de skal gjøre dette.

– Per 16. desember har 18.223 britiske borgere enten søkt en tillatelse eller bestilt et oppholdskort, etter de nye reglene. Av alle søknadene har vi om lag tusen søknader fortsatt til behandling hos oss. Det er også noen briter som venter på oppmøtetid hos politiet for å få oppholdskort. Men alle som har søkt, kan få bli i Norge til det er tatt en endelig avgjørelse i saken, forsikrer Sjøholt.

Ingen kastes ut

UDI mener på grunnlag av statistikken at de aller fleste britene i Norge nå har søkt om en tillatelse etter brexit-regelverket eller bestilt et oppholdskort. Men for de få som av ulike årsaker ikke har søkt, kan UDI gjøre unntak fra fristen dersom det foreligger rimelige grunner til at fristen ikke ble overholdt.

– Det kan være en utfordring for noen eldre britiske borgere å møte opp hos politiet. Rettighetene etter separasjonsavtalen er imidlertid sikret når de har søkt eller bestilt oppholdskort innenfor fristen. Oppmøte hos politiet i forbindelse med utstedelse av oppholdskort kan utsettes til personen eventuelt blir i stand til å møte opp, sier Sjøholt.

Kun få avslag

Det er fattet vedtak i 11.652 saker per 16. desember. Det er kun noen søknader fra familiemedlemmer som er avslått.

– Det er så langt ingen britisk borger som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse etter brexit-regelverket. Saker der det er tvil om vilkårene er oppfylt har blitt sendt fra politiet til UDI for behandling. UDI har nå 1.060 saker til behandling, sier Sjøholt.

Hvis man ikke har fått de endelige dokumentene, kan man fremdeles bekrefte retten til å være i Norge med ulike papirer, som kvittering for innlevert søknad om oppholdstillatelse. Norge har meldt inn til EU en rekke dokumenter som ved grensepassering kan bekrefte oppholdsretten. UDI vil melde inn til EU at varigheten av disse forlenges til 1. juli 2022.

Fakta om briter i Norge etter Brexit

* Etter at Storbritannia gikk ut av EU og det britiske EØS-medlemskapet opphørte, mister britiske statsborgere rettigheter de hadde som EU/EØS-borgere.

* I en overgangsperiode har det vært spesielle regler for britiske statsborgere som hadde lovlig opphold i Norge. Overgangsperioden slutter 31. desember 2021.

* Fra 1. januar 2021 vil alle britiske borgere i Norge regnes som tredjelandsborgere.

* Britiske borgere i Norge må søke tillatelse eller bestille oppholdskort før nyttår.

* Selv om det står i utlendingsforskriften at søknad om oppholdstillatelse må fremmes innen 31. desember 2021, kan det gjøres unntak fra fristen dersom det foreligger rimelige grunner til at fristen ikke er overholdt.

(Kilder: Regjeringen , Politiet og UDI)