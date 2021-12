Konkurransetilsynet mener flere sparkesykler bør tillates i Oslo

– En ordning der bare tre selskaper får tillatelse til å drive utleie, vil premiere dem som kan vise til de beste løsningene, heter det i tilsynets høringssvar til Oslo kommunes forslag om regulering av elsparkesykler.

Kommunens tak på 8.000 elsparkesykler totalt anbefaler tilsynet en ny vurdering av. De mener en maksgrense kan hindre selskapenes mulighet til å vokse.

– Konkurransetilsynet foreslår derfor at det bør vurderes å åpne for en viss økning i antallet kjøretøy over tid. Det kan for eksempel skje ved at selskap som har en høy utnyttelsesgrad, får en økning i antallet sykler, sier økonom og seniorrådgiver Elisabeth Steckmest i en pressemelding.

