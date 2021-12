Line Vold: Mange meldinger om mistenkt omikron

– Det kommer mange meldinger om mistenkte tilfeller som håndteres av kommunene i samarbeid med utbruddsgruppen ved FHI, og det er mange mikrobiologiske laboratorier rundt om i landet som gjør screening og også sekvensering for å bekrefte eller avkrefte omikron. Det kan derfor komme meldinger fra enkeltkommuner utenom våre samlede oversikter på nasjonalt nivå, sier avdelingsdirektør Line Vold til Dagbladet.

Lørdag ble det bekreftet to nye tilfeller av viruset i Bærum. Det opplyste kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

– Vi har vel omtrent sju til åtte tilfeller med mistenkt omikronvirus. Det er kun to som er bekreftet foreløpig. De fleste av de mistenkte tilfeller er relatert til julebordet på Aker Brygge, men vi har også noen mistenkte tilfeller som har vært i Sør-Afrika eller fly fra Sør-Afrika, sier han.

19 bekreftede

FHI har kun bekreftet 19 tilfeller av varianten så langt i Norge. Men det reelle tallet kan være langt høyere. I Oslo er mer enn 90 personer smittet med covid-19 etter et julebord på Aker Brygge, og minst 13 av disse har nå fått bekreftet omikron.

I tillegg kommer to bekreftede tilfeller i Øygarden kommune og fire reisende til Gardermoen fra Sør-Afrika.

Men fra mandag 6. desember tar Folkehelseinstituttet (FHI) sikte på å rapportere bekreftede omikrontilfeller daglig.

FHI kommer trolig med en oppdatert risikovurdering av omikronvarianten til uken.

– Vi jobber hele tiden med å oppdatere risikovurderinger, samle inn informasjon fra andre land og andre miljøer og oppdatere scenarioer, sa Line Vold til NTB lørdag.

Ekspert: Alle kommer til å bli omikronsmittet før vaksiner kommer

Omikronvarianten kommer til å smite omtrent alle innen et halvt år, og før nye vaksiner kommer, mener spesialist i infeksjonssykdommer, Leong Hoe Nam.

– Oppriktig talt kommer omikron til å dominere og overvelde hele verden innen tre til seks måneder, sier den Singapore-baserte legen til CNBC.

Han har liten tiltro til omikron-vaksiner som legemiddelselskaper har varslet. Spesialisten viser til at vaksiner riktig nok kan utvikles raskt, men de må testes over en periode på tre-seks måneder før man kan bevise at de gir immunitet mot varianten.

– God idé, men det er ærlig talt ikke praktisk. Vi kommer ikke til å være i stand til å sende ut vaksinene tidsnok, og når de først er på plass, vil omtrent alle ha blitt smittet med omikron, gitt variantens høye smittsomhet og overførbarhet, sier Leong.

Han mener at den nåværende strategien med tre vaksinedoser sannsynligvis vil beskytte mot alvorlig sykdom, men viser til at mange land fortsatt har lav vaksinasjonsrate.

Leong sier også at omikron «truer hele verden» med en plutselig smitteøkning, noe som kan føre til overbelastning på helsevesen, selv når kun 1–2 prosent av de smittede havner på sykehus.

