Kjerkol: Koronapass klart til bruk onsdag

Tromsø er blant kommunene som har meldt interesse for å ta i bruk koronapasset, men innføringen ble utsatt på grunn av personvernutfordringer.

Nå er omsider en ny teknisk løsning på plass, opplyste helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på regjeringens koronapressekonferanse tirsdag.

– Den nasjonale, forenklede løsningen er klar klokken 14 onsdag. Det har vært en teknisk løsning klar til bruk nå, men så har man ønsket denne varianten, sa Kjerkol.

Hun understreker at koronapasset er ment som et alternativ til andre smitteverntiltak slik at kommuner med restriksjoner kan gjøre lettelser.

I store deler av Europa har koronapass bidratt til å unngå nasjonale nedstengninger. I en rekke land er koronapassene blitt en del av hverdagen ved at man skanner QR-koden på vei inn på kafeer, kinoer og arrangementer.

Ifølge Kjerkol må det mer lovarbeid til for at man i Norge skal kunne ta i bruk koronapasset på en like omfattende måte som i andre land.

– Det jobber regjeringen med, sa hun tirsdag.

