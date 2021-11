NHO foreslo kutt i pensjon til gifte pensjonister

I 2015 fikk Fremskrittspartiet sikret et flertall for å redusere avkortingen gifte eller samboende pensjonister fikk i pensjonsinntekten fra 15 til 10 prosent. I et høringssvar til årets statsbudsjett, som Erna Solbergs regjering rakk å legge fram før den gikk, har NHO spilt inn at denne reduksjonen i avkorting bør reverseres, skriver Klassekampen.

Ved å trekke mer i pensjonen fra gifte eller samboende, mener NHO at 2,8 milliarder kroner vil bli frigjort, penger som staten kan bruke på andre ting.

Roy Steffensen i Frp reagerer på innspillet fra NHO og frykter det vil være fristende for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum å følge rådet fra NHO. Begge partiene var i utgangspunktet uenige med Frp da avkortingen ble redusert i 2015 og stemte mot.

– NHO vil bruke mye penger til støtteapparatet til næringslivet, på forskning, og på fortsatt kutt i formuesskatten, men da mener jeg det er veldig umusikalsk at det er pensjonistene som skal finansiere dette, sier Steffensen.

Han får støtte fra SVs Kirsti Bergstø, om enn med litt andre argumenter.

– Det er slående at det første NHO tenker på når de skal finne inndekning i budsjettet, er pensjonistene, mens landets rikeste er helt utenfor radaren, sier hun.

