SAS-sjefen sier selskapet kjemper for å overleve

– SAS kjemper for å overleve. Når jeg ser hvordan markedet er nå, hvordan kundene våre endrer seg og størrelsen på gjelden vår, så er det helt klart at vi er nødt til å gjøre tingene markant annerledes, sier SAS-sjef Anko Van der Werff til danske Finans.dk.

Det er E24 som siterer den danske avisen, der van der Werff forteller at selskapet har en rekke problemer som følge av koronapandemien.

Flyselskapet hadde ved utgangen av første halvår en gjeld på rundt 27 milliarder svenske kroner.

– Det krever forståelse og vilje hos alle, og forhandlingene har et formål. SAS skal være konkurransedyktig, slik at vi kan overleve, vokse og dermed skape jobber. Jeg ønsker å gjøre dette med fagforeningene, men det trengs to til å danse tango, sier van der Werff til nettstedet.

Mandag formiddag falt aksjekursen til SAS 9,6 prosent på Stockholmsbørsen, mens kursen i Oslo sank 9,1 prosent.

