Filip August Bendi vant årets kokk 2021

Totalt kjempet fem kokker om tittelen på Vulkan Arena i Oslo tirsdag kveld.

Filip August Bendi, som gikk av med seieren, er 32 år og kommer fra Sandnes. Han jobber til daglig som kreativ utvikler for Thon Hotels, med base på Hotel Bristol i Oslo.

Andreplassen gikk til 29 år gamle Håkon Solbakk fra Nærøysteine i Nord-Trøndelag. Solbakk jobber som kjøkkensjef på Speilsalen i Trondheim.

Vinneren av Årets unge kokk 2021 ble 24 år gamle Andrea Svendsen. Hun jobber som kokk ved Bula Neobistro i Trondheim.

Bocuse d'Or-konkurransen ble første gang arrangert i 1987 av den franske kokken Paul Bocuse, som konkurransen er oppkalt etter. Den regnes som verdens mest prestisjefylte konkurranse i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

Filip August Bendi, er 32 år og fra Sandnes. Han jobber som kreativ utvikler for Thon Hotels, med base på Hotel Bristol. Han gikk læretiden på Tango i Stavanger, og har jobbet på anerkjente restauranter i København, Stockholm og New York. I 2015 begynte han som kjøkkensjef for NB Sørensen Annen Etage i Stavanger. Han var med i NM for lærlinger i 2007 og 2008, og har deltatt i Bocuse d’Or som commisen til Gunnar Hvarnes i 2010 og 2011. Han ble medlem av kokkelandslaget i 2015, deltok i NM i 2018, og var kandidat i Årets kokk i 2017 og 2019.

