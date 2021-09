Christian André Pettersen forsvarte bronsen i Bocuse d’Or

Det danske laget havnet mellom Norge og Frankrike og kan ta med seg sølvet hjem.

I oktober i fjor sikret Pettersen seg sitt andre strake gull i Bocuse d'Or Europe. Det første EM-gullet kom i 2018, mens det altså ble bronse i forrige VM i 2019.

Det norske laget trenes av Geir Skeie, som selv har bakgrunn som både europamester og verdensmester i konkurransen.

Pettersens viktigste medhjelper, også kalt commis, er Even Sørum (23). En commis er et ungt talent under 23 år som står i konkurransekjøkkenet med kandidaten og kan delta i og gjennomføre alle operasjoner under konkurransen. Han deltok også som commis i europafinalen i fjor.

Takeaway for først gang

Det norske laget var søndag i ilden som aller første lag. I løpet av søndag og mandag har de 20 andre deltakerne vært i aksjon.

Alle lagene har levert to ulike bidrag. I tillegg til den klassiske fatretten var det i år et nytt innslag på programmet. Tallerkenretten var nemlig byttet ut med en treretters takeaway-meny.

Takeaway er inkludert for å gjenspeile en hyllest til hvordan bransjen taklet utfordringene under koronapandemien, og det skal vise hvordan også takeaway kan løses med gastronomi i verdensklasse.

Kokkene måtte bruke fastsatte råvarer fra Lyon. I både forrett, hovedrett og dessert skulle det anvendes tomat, mens til det til fatretten var valgt ut et bogstykke fra storfe.

Koronautsatt

Før resultatene i hovedkonkurransen ble avslørt, ble fire spesialpriser delt ut i Lyon. Blant annet fikk Sverige prisen for beste takeaway-rett, mens Island hadde den beste fatretten.

Bocuse d'Or skulle etter planen ha vært avholdt i januar i år, men måtte utsettes to ganger på grunn av pandemien.

Konkurransen ble første gang arrangert i 1987 av den franske kokken Paul Bocuse, som konkurransen er oppkalt etter. Den regnes som verdens mest prestisjefylte konkurranse i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

Hovedprisen:

1. plass: Davy Tissot, Frankrike

2. plass: Ronni Vexøe Mortensen, Danmark

3. plass: Christian André Pettersen, Norge

Spesialpriser:

Samfunnsinnsats: Colombia

Beste commis (medhjelper under 23 år): Sveits

Takeaway: Sverige

Beste fatrett: Island

Fakta om Bocuse d’Or:

* Verdens mest prestisjefylte konkurranse i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

* Oppkalt etter den franske kokken Paul Bocuse (1926-2018), som arrangerte den første konkurransen i Lyon i 1987.

* Arrangeres annethvert år.

* De 21 deltakerne plukkes ut gjennom tre regionale konkurranser i Europa, Latin-Amerika og Asia/Stillehavet.

* Norge har vunnet fem gull, tre sølv, tre bronse og to priser for beste fiskerett. Norge rangeres dermed likt i antall medaljer med Frankrike, som har tatt åtte gull, to sølv og én bronse.

* Nordmennene som har gått helt til topps, er Bent Stiansen (1993), Terje Ness (1999), Charles Tjessem (2003), Geir Skeie (2009) og Ørjan Johannessen (2015).

Fakta om norske medaljer i Bocuse d’Or:

Dette er de norske medaljørene i Bocuse d’Or, som er arrangert hvert andre år siden i 1987.

* 1991: Lars Erik Underthun, sølv

* 1993: Bent Stiansen, gull

* 1997: Odd Ivar Solvold, bronse

* 1999: Terje Ness, gull

* 2003: Charles Tjessem, gull

* 2005: Tom Victor Gausdal, sølv

* 2009: Geir Skeie, gull

* 2011: Gunnar Hvarnes, bronse

* 2015: Ørjan Johannessen, gull

* 2017: Christopher William Davidsen, sølv

* 2019: Christian André Pettersen, bronse

* 2021: Christian André Pettersen, bronse





(©NTB)