Kongsberg DPS: Vi vil snu hver sten for å komme til bunns i saken

I en epost fra Vestre Viken til NTB lørdag skriver avdelingssjef Mona Grinderud at Kongsberg DPS er i ferd med å undersøke hva som skjedde etter at PST i 2018 ba helsevesenet følge opp Espen Andersen Bråthen.

– Vi vil i tiden fremover snu hver sten for å komme til bunns i hva som har vært vår rolle og hva som har skjedd, og om det er noe vi kunne gjort bedre, skriver avdelingssjefen.

Ifølge PST-vurderingen fra 2018 var det mulighet for at Bråthen kunne utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

– Opp til helsevesenet å følge opp

Sjef for kontraterror i PST, Arne Christian Haugstøyl, sa fredag til NTB at det var opp til helsevesenet å følge opp dette varselet.

Grinderud opplyser at det arbeides med å få fram en intern hendelsesanalyse og fremskaffe all informasjon knyttet til pasienten og kommunikasjonen med politiet.

PST fikk første varsel om mannen i 2015. Etter en video mannen la ut i 2017 der han kom med det som framsto som en trussel og viste til at han var blitt muslim, fikk PST flere varsler om mannen.

I 2018 sendte politiet varsel til helsevesenet om fare for at han kunne begå et lavskala angrep.

Tilsynssak opprettet

Tidligere lørdag ble det kjent at Statsforvalteren i Oslo og Viken har vært i kontakt med helseinstanser og varslet at de vil undersøke helsevesenets oppfølging av Kongsberg-siktede gjennom en såkalt tilsynssak.

– På anmodning fra Statsforvalteren vil vi selvsagt redegjøre for alle forhold i saken, sier Mona Grinderud til NTB.

Hun understreker videre at Kongsberg DPS er et lokalt DPS hvor både institusjonen og menneskene som arbeider der, er en del av et lokalt samfunn som er sterkt berørt av denne alvorlige hendelsen.

Flere ganger i kontakt med helsevesen

Politiet har uttalt at 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet for Kongsberg-angrepet, har vært i kontakt med helsevesenet en rekke ganger gjennom flere år.

37-åringen er blitt avhørt av politiet etter pågripelsen, men hans helsetilstand har forverret seg de siste dagene, noe som gjør at han ikke er i stand til å la seg avhøre, har politiet opplyst.

Mannen er nå innlagt på en lukket helseinstitusjon, og han blir undersøkt av rettspsykiatere for å avklare tilregnelighetsspørsmålet.

