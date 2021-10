Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

I år var det 329 nominerte til Nobels fredspris. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne.

Den norske Nobelkomiteen vil først i midten av oktober si noe om hvilken form nobelfeiringen vil få.

Ap-leder Jonas Gahr Støre nominerte Ressa til fredsprisen.

Avslører maktmisbruk

– Maria Ressa bruker ytringsfriheten til å avsløre maktmisbruk, voldsbruk og en autoritær utvikling i sitt hjemland Filippinene, skriver Nobelkomiteen.

Hun var i 2012 med på å etablere nettstedet Rappler, et mediehus for undersøkende journalistikk, som hun fortsatt leder.

– Som undersøkende journalist og Rappler-sjef har Ressa markert seg som en uredd forsvarer av ytringsfriheten. Rappler har rettet kritisk søkelys på Duterte-regimets omstridte drapskampanje mot narkotika.

– Tallet på drepte er så høyt at kampanjen har preg av krigføring mot eget folk. Ressa og Rappler har videre dokumentert hvordan sosiale medier brukes til å spre falske nyheter, trakassere meningsmotstandere og manipulere det offentlige ordskiftet.

[ Filippinsk fredsprisvinner: – Jeg er i sjokk ]

Forsvarer ytringsfriheten

Dmitrij Andrejevitsj Muratov har i en årrekke forsvart ytringsfriheten i Russland under stadig mer krevende forhold, ifølge komiteen. Han var i 1993 med på å grunnlegge den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

– Siden 1995 har han vært avisens sjefredaktør i til sammen 24 år. Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland, heter det.

– Ved sin faktabaserte journalistikk og faglige integritet har avisen blitt en viktig kilde til informasjon om lite omtalte og kritikkverdige sider ved det russiske samfunn.

– Siden oppstarten i 1993 har Novaja Gazeta publisert kritiske artikler om alt fra korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk og «trollfabrikker» til bruk av russiske militære styrker i og utenfor Russland.

Fakta om Maria Ressa og Dmitrij Muratov

* Maria Ressa er en filippinsk-amerikansk gravejournalist som driver nyhetstjenesten Rappler.

* Hun har jobbet for ytringsfrihet og er en uttalt kritiker av Filippinenes president Rodrigo Duterte.

* Hun har blitt arrestert en rekke ganger.

* Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som nominerte henne til fredsprisen.

* Dmitrij Muratov er en russisk journalist og er sjefredaktør for den russiske avisen Novaja Gazeta.

* Novaja Gazeta har blitt kalt den eneste maktkritiske avisen som har nasjonal betydning i Russland.

* Avisen skriver blant annet om statlig korrupsjon og menneskerettsbrudd.

Kriterier for å få Nobels fredspris

Ifølge Nobels testamente skal fredsprisen gå til den «som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minsking av stående armeer samt bildande och spridande av fredskongresser».

Nobels fredspris har blitt utdelt til et bredt spekter av fredskonsepter og fredsarbeid, men også blitt droppet 19 ganger. Det er særlig i perioder med store kriger. Begrunnelsen har vært at det ikke var noen verdige saker eller kandidater blant de nominerte.

I fredsprisens første år – fram til første verdenskrig – gikk prisen ofte til pionerer i den organiserte fredsbevegelsen.

I mellomkrigstiden skiftet fokus over på aktive politikere som jobbet for fredsforhandlinger og internasjonale avtaler, men det var også priser for humanitært arbeid (Nansen, Folkeforbundets høykommissær for flyktninger).

Etter andre verdenskrig har fredsprisen i hovedsak berømmet innsats på fire hovedområder: våpenkontroll og nedrustning, fredsmekling, demokrati og menneskerettigheter, samt arbeid med sikte på å skape en bedre organisert og fredeligere verden.

I det 21. århundre har Nobels fredspris også blitt tildelt for arbeid mot miljøtrusler og menneskeskapte klimaendringer.

Kilde: Nobelinstituttet

