Støre nominerte fredsprisvinner Ressa

27. januar nominerte Støre Reportere uten grenser og Committee to Protect Journalists (CPJ), sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa til Nobels fredspris for 2021.

Han sier at fri og avhengig rapportering er avgjørende for å kunne forebygge og hindre krig og konflikt.

[ Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris ]

– En Nobels fredspris til disse organisasjonene vil være en anerkjennelse av arbeidet de gjør, og det vil anerkjenne de tusener av journalister som rapporterer fra konflikter, skriver Støre i sin begrunnelse for nominasjonen.

Han påpeker også at journalister verden over risikerer livet for å utføre denne jobben, og at mediefriheten settes under press stadig flere steder i verden.

Filippinske Maria Ressa leder Rappler, et nettsted for etterforskende og gravende journalistikk. Før hun stiftet Rappler i 2012 arbeidet hun for CNN i Asia, hvor hun særlig rapporterte om terrornettverk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen