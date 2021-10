Norsk Redaktørforening: – Fri presse avgjørende for fred

Norsk Redaktørforening gleder seg over at Nobelkomiteen hedrer det viktige arbeidet for fri og uavhengig journalistikk med tildelingen av Nobels fredspris til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

– Årets fredspris er en anerkjennelse av den betydning journalistikk har for å sikre fred og frihet, sier styreleder Eirik Hoff Lysholm i Norsk Redaktørforening i en pressemelding.

Han sier videre at behovet for pålitelig informasjon og oppsøkende journalistikk aldri har vært større.

– Mange journalister risikerer livet for å dokumentere forhold som trenger offentlighetens lys. Uten pressefrihet er alle andre menneskerettigheter i fare, og det gjør samfunnet utrygt for alle, sier han.

Også generalsekretær Arne Jensen gleder seg over prisen.

– Historien viser oss at en fri presse er en avgjørende faktor for fred, demokrati og frihet. Det er umulig å se for seg et reelt demokrati uten frie medier, sier Jensen.

Modige prisvinnere

Norsk Journalistlag mener fredsprisen til Ressa og Muratov er en stor anerkjennelse av den kritiske og uavhengige journalistikken.

– Det er en svært viktig pris som nå tildeles journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Det er en stor anerkjennelse av hvor viktig den kritiske og uavhengige journalistikken er, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

– De to prisvinnerne er modige eksempler på journalister som er villige til å ofte mye for å bevare pressefriheten. Vi ser virkelig fram til å feire prisvinnerne når de kommer til Oslo, sier Tryggestad til NTB.

Kringkastingssjefen: To modige journalister

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier i en pressemelding at Ressa og Muratov er to modige journalister som fortjener anerkjennelsen.

– Selv om presse- og ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge, så er den under sterkt press andre steder i verden. I Russland og Filippinene er den direkte truet, sier han.

Han understreker at verdenssamfunnet er helt avhengig av pålitelig informasjon, og at troverdige rapporter direkte fra felten er viktigere enn noensinne.

– Kom til rett tid

– Dette var veldig gode nyheter. Norsk Presseforbund mener dette var en riktig tildeling som kom til rett tid. En fri presse er en grunnleggende forutsetning for demokratiske samfunn, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til NTB.

– En stor del av verdens befolkning har ikke tilgang til uavhengig journalistikk, og pressefriheten har fått stadig trangere kår. Fredsprisen gir ekstra tyngde til et særdeles viktig arbeid, sier Floberghagen.

– En inspirasjon

Hun kaller de to journalistene en inspirasjon for pressefriheten.

– Maria Ressa og Dmitrij Muratovs mot til å drive kritisk journalistikk i Filippinene og Russland er en inspirasjon for alle som tror på pressefrihet og demokrati. De har i en årrekke, og under stor personlig belastning, rettet søkelyset på myndigheter og på maktutøvelse.

Floberghagen viser til at Ressa i fjor ble siktet – og senere dømt – for ærekrenkelser og flere andre forhold, som brudd på lov om utenlandsk eierskap av mediene.

– Verdige vinnere

– Dommen er sterkt kritisert og sees på som et forsøk fra det filippinske regimet om å kneble pressefriheten, sier hun.

Muratov er sjefredaktør i den uavhengige avisen Novaja Gazeta, der seks av journalistene er drept på grunn av arbeidet sitt.

– Ressa og Muratov er virkelig verdige vinnere av Nobels fredspris, sier Floberghagen.