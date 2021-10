Filippinsk fredsprisvinner: – Jeg er i sjokk

Ressa sier til TV 2 at hun er i sjokk over at fredsprisen går til henne. Hun sier hun har fått reisebegrensninger flere ganger, men håper hun får kommet seg til Oslo for fredsprisutdelingen.

[ Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris ]

– Jeg er litt i sjokk. Det er virkelig emosjonelt. Men jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom, sier Ressa til TV 2.

– Det betyr at vi skal fortsette å gjøre det vi gjør, med ny energi. Det vi alltid har prøvd å gjøre, er å skape ansvarlig journalistikk. Det er blitt mye vanskeligere med inntoget av sosiale medier, som lar ledere utnytte deres algoritmer og bryte ned demokratiene fra innsiden, sier Ressa.