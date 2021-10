Årets sommer og høst har bydd på rekordhøye strømpriser. Riktignok falt prisene denne helgen etter store nedbørsmengder, men for at prisene skal holde seg nede er man sannsynligvis avhengig av godt med nedbør i andre halvdel i oktober også. Skulle det skje, kan en kald vinter likevel gi ekstrempriser, påpeker analytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo i E24.

Uavhengig av om prisene fortsetter å være høye, har Forbrukerrådet en klar oppfordring.

– Vi anbefaler alle å sjekke strømavtalen en gang i året, fordi leverandørene ofte endrer prisene uten å gi beskjed. Vår undersøkelse fra i fjor viser at en av to sier at det er minst ti år siden de byttet strømavtale. Mange sitter på dyre og dårlige avtaler. Det finnes også mange som aldri i sitt liv har byttet strømavtale, så de har antakeligvis enda dyrere, dårligere avtaler, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, til Dagsavisen og legger til:

– Hvis det er tilfellet så kommer jeg med en sterk anbefaling til deg om å gå inn å sjekke avtalen din.

[ – Strømprisen vil falle kraftig lørdag ]

Leverandørene er forpliktet til å gi informasjon direkte til kunden hvis de endrer prisen, men ifølge Iversen gjør ikke alle det.

– Derfor bør alle være proaktive og sjekke selv, sier han.

Ifølge andre undersøkelser fra Forbrukerrådet vet heller ikke 70 prosent av nordmenn hva de ulike strømavtalene innebærer, eller hvor mye de betaler for strømmen.

---

Disse strømavtalene kan du velge mellom:

Spotpris: Over tid er dette den billigste avtalen, og anbefales av Forbrukerrådet. Regningen din vil bestemmes av prisen på kraftbørsen. I tillegg må du betale et påslag per kilowattime, og mange tar også en fast månedlig sum.

Over tid er dette den billigste avtalen, og anbefales av Forbrukerrådet. Regningen din vil bestemmes av prisen på kraftbørsen. I tillegg må du betale et påslag per kilowattime, og mange tar også en fast månedlig sum. Timespot: Med en timespotavtale betaler du prisen på kraftbørsen time for time, og dette multipliseres med ditt faktiske timeforbruk. Også her betaler du i tillegg et påslag og eventuelt månedlig fastbeløp til strømleverandøren. Med timespotavtaler har forbruker selv større mulighet til å påvirke strømregningen sin ved å skifte forbruket sitt til deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden/natten).

Med en timespotavtale betaler du prisen på kraftbørsen time for time, og dette multipliseres med ditt faktiske timeforbruk. Også her betaler du i tillegg et påslag og eventuelt månedlig fastbeløp til strømleverandøren. Med timespotavtaler har forbruker selv større mulighet til å påvirke strømregningen sin ved å skifte forbruket sitt til deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden/natten). Variabel pris: Ofte kalt «standard variabel pris». Med denne avtalen følger du utviklingen på strømmarkedet, som regel med to ukers forsinkelse. Strømselskapet skal informere deg om prisendringer 14 dager i forkant. Det vil si at prisen kan endre seg hver fjortende dag. Forbrukerrådet anbefaler ikke dette.

Ofte kalt «standard variabel pris». Med denne avtalen følger du utviklingen på strømmarkedet, som regel med to ukers forsinkelse. Strømselskapet skal informere deg om prisendringer 14 dager i forkant. Det vil si at prisen kan endre seg hver fjortende dag. Forbrukerrådet anbefaler ikke dette. Fastpris: Fastprisavtale er en avtale om en fast pris på strømmen over en periode, for eksempel et år. Strømregningen din vil være månedsforbruk multiplisert med fastprisen, så regningen vil være større i vintermånedene. Fastpris må ikke forveksles med “fast månedspris” eller “mobilprising av strøm”. En fastprisavtale gir deg fordelen av å ha en forutsigbar strømregning.

Kilde: Forbrukerrådet. (Forbrukerrådet er statlig finansiert, men politisk fristilt fra overordnet departement (Barne- og familiedepartementet)).

---

Det er ofte det som heter påslag og fastbeløp som blir endret uten at du legger merke til det, ifølge Iversen.

Forbrukerrådet anbefaler alle å velge spotpris, som historisk sett har vist seg å være den billigste avtaleformen.

– Hvis man er ute etter forutsigbarhet kan fastpris være et alternativ. Samtidig vil vi ikke anbefale en varighet som er lenger enn fra nå til påske. Fastprisen er ofte høyere, og sjansen for at du skal vinne på at prisene går opp er liten. Det samme gjelder med boliglån og fastrente. Hvis du velger en fastpris med lang bindingstid, er det ofte også veldig dyrt å bryte avtalen, sier Iversen.

[ Oslo tjener store penger på høye strømpriser ]

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. (Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet)

Slik endrer du avtale

Det finnes ulike nettportaler som viser oversikt over de ulike tilbudene fra strømleverandørene. Forbrukerrådets egen strømpris.no viser også spotpris-avtaler med 12 måneders prisvarighet som forplikter leverandøren til å ikke endre påslaget og fastbeløpet i løpet av ett år.

– Finnes det strømavtaler som leverandørene har, som de ikke reklamerer for?

– Ja, leverandørene reklamerer sjelden aktivt for de beste avtalene de har. Men, i vår oversikt finnes også disse avtalene.

– Bør man kjøpe strømavtaler over telefonsalg?

– Nei, vi anbefaler ikke det. Verken salg på dør, stand eller over telefon. Du får ikke nok tid til å vurdere om avtalen er god eller dårlig, selv om du får en SMS i etterkant som du kan lese gjennom og bekrefte. Det er som sagt sjelden leverandøren reklamerer for de beste avtalene, og hvis de gjør det så legger de på en rekke tilleggsprodukter som forsikringer eller garantier om at strømmen er grønn, som de egentlig ikke kan garantere. Se over tilbudet i ro og mak, men ikke aksepter noe før du har sjekket på strømpris.no.

[ Sp vil kutte norsk krafteksport til Europa ]

Spare på natta

Med en timespotavtale kan du spare penger ved å bruke strømmen på tidspunkter hvor strømmen er billigere. Men ifølge Iversen er det ikke nødvendigvis så mye å spare her.

– Dersom du flytter noe av forbruket bort fra de høyeste toppene, så vil du spare penger. Det er likevel viktig å merke seg hverdagskabalen også må gå opp, så energikrevende ting som middagslaging kan neppe flyttes til andre tidspunkter på døgnet. Hvis du har elbil kan du også investere i smart ladeløsning, som lader bilen din i de billigste timene i døgnet, sier han.

– Hva med små tips som å la døra på stekeovnen så åpen etter bruk, eller vente med å tappe badevannet til varmen har fordampet?

– Disse tipsene vil neppe spare veldig mye strøm, men som en tommelfingerregel vil en reduksjon av innetemperaturen med én grad kunne redusere strømforbruket med rundt 5 prosent. Nattsenking av innetemperatur, samt å ikke varme opp rom som ikke er i bruk er også tips som sparer strøm.

[ Hvordan skal «tredje boligsektor» se ut i Oslo? Nå er alternativene klare for den tomme blokka på Tøyen (+) ]

Smart boligvalg

– Anbefaler dere folk som er på utkikk etter ny bolig å se på hva slags fyring boligen har?

– Ja, det er en av de tingene man må se på når man skal kjøpe eller bygge ny bolig. Elektrisk oppvarming er dyrt, mens boliger som er tilkobla fjernvarme eller annen fellesvarme vil være rimeligere. Men boligmarkedet er såpass hett, og utvalget lite, så de færreste har råd til å velge vekk boliger fordi det er elektrisk fyring, og det er neppe det som avgjør om man kjøper eller ei, sier Iversen.

[ – Dette er en slags grønnvasking som skaper urealistiske framstillinger ]

Advarer mot grønn strøm

Flere strømleverandører tilbyr ulike tilleggsprodukter som garantier for at strømmen er 100 % fornybar, eller så kalt «grønn strøm».

– Det meste av strømmen vi får i Norge er fornybar, fordi vi har så mye vannkraft. Men et strømselskap kan aldri garantere for at akkurat den strømmen du bruker kommer fra fornybare kilder, sier Iversen.

Senest i juli brøt ti strømselskaper loven fordi Forbrukertilsynet slo fast at de drev med villedende markedsføring, da skrev at de kunne garantere at strømmen var fornybar, ifølge NTB.

– Når du ikke kan være sikker på hva tilleggsproduktet du bestiller skal levere, så er det heller ikke noe vi kan anbefale, sier Iversen. Da er det bedre å kutte utslippene på annet mer direkte vis, dersom du ønsker å gjøre noe for klimaet.

[ Helenas råd til tillitsvalgte: Lær deg reglene, eller bli overkjørt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen