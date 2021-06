Joralf Gjerstad bisatt fra Snåsa kirke

Mest kjent var Gjerstad for sine angivelig helbredende og synske evner og varme hender.

– Titusenvis i landet og utover Norges grenser har oppsøkt ham for hjelp. Det var vanlig at det sto lange køer med folk utenfor kirken på søndager for å vente på at Joralf skulle bli ferdig som klokker under gudstjenesten, sa sogneprest Harald Nortug Tveit i minneordet.

Flere kjendiser er blant dem som har søkt hjelp hos Gjerstad og hans angivelige helbredende og synske evner. Blant dem er Petter Northug, som har fortalt at han fikk hjelp via telefon under Tour de Ski i 2009. Gjerstad møtte alle på samme måte.

– Det spilte ingen rolle om du var fattig eller rik, Joralf så det gode i alle, sa Tveit.

– Han hadde et langt og rikt liv. Minnet om ham vil varme alle i lang tid framover.

I motstandsbevegelsen

Gjerstad var også aktiv i motstandsbevegelsen under krigen.

– Han drev med kartlegging og overvåking av tysk aktivitet og gikk med kurerpost, sa Tveit.

Gjerstad var også med i Tysklandsbrigaden og fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin innsats under andre verdenskrig.

I 1960 kom han tilbake til Snåsa med kona Signe. De fikk etter hvert tre barn og seks barnebarn. Han ble beskrevet som en trygg bauta som satte familien først.

Gjerstads barnebarn Frøydis Jørstad fremførte sangene «Deg få skode» og Amazing Grace» i seremonien.

En nerve i bygda

Tidligere biskop i Nidaros, Tor Singsaas, holdt tale på vegne av Den norske kirke. Han takket Gjerstad for å ha hjulpet så mange mennesker i løpet av livet sitt.

Ordfører Arnt Bardal i Snåsa holdt tale på vegne av bygda.

– En uerstattelig nerve i Snåsa og en del av vår identitet går nå over i historien, sa han.

Takket for hilsninger

– Vi setter umåtelig stor pris på alle kondolanser, hilsninger, trøstende ord vi har fått fra hele landet ved vår far/svigerfar og bestefar sin bortgang, skriver familien i en uttalelse.

På grunn av smittevernhensyn var det satt en grense på 90 gjester under bisettelsen.

– Lista vår over folk som burde ha vært sammen med oss, er mye lengre. Vi vet at det er mange som så gjerne skulle ha vært i kirken for å ta farvel med pappa, skriver de.

De er glade for at bisettelsen med strømmet slik at andre som ønsket å ta farvel, kunne få gjøre dette.

Gjerstad døde fredag 18. juni. Han ble 95 år gammel.

