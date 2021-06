Onsdag ble den 36 år gamle drapssiktede sønnen fengslet i fire nye uker i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten mener han fremdeles, og til tross for at han er lagt inn på psykiatrisk sykehus, kan være i stand til å påvirke vitner i saken. Han ble også ilagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

Under fengslingsmøtet kom det fram at påtalemyndigheten mener det er sannsynlig at drapsetterforskningen vil ende med en tiltale om overføring til tvungent psykisk helsevern. Det betyr at etterforskningen mener den siktede sønnen ikke var å anse som tilregnelig da drapet skjedde.

Retten skriver i fengslingskjennelsen at den deler påtalemyndighetens syn på dette spørsmålet på det nåværende tidspunktet.

Under forrige fengslingsmøte, den 12. mai, ble det varslet at har den siktede skulle undergis rettspsykiatrisk vurdering og tvungen observasjon.

– Det er ennå ikke kommet noe resultat av undersøkelsen, men psykiaterne har vært klare på at han måtte innlegges i psykiatrien. Vi noterer oss påtalemyndighetens standpunkt, sier advokat John Christian Elden, som er oppnevnt som 36-åringens forsvarer, til NTB.

Den 36 år gamle mannen er siktet for å ha skutt og drept sin far, Tor Kjærvik, og for å ha forsøkt å drepe farens samboer på Røa i Oslo i 12. april i år.

