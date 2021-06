Kripos: Sju personer pågrepet i Norge i stor internasjonal operasjon

Norsk politi har siden februar mottatt overskuddsinformasjon fra amerikanske myndigheter om alvorlig kriminell aktivitet i Norge. Denne informasjonen har blitt foredlet og videresendt til aktuelle politidistrikt.

– Som følge av informasjonen er sju personer pågrepet i forskjellige distrikt, siktet for alvorlig narkotikakriminalitet. Det er gjort betydelig beslag av narkotika og penger, sier politiadvokat Morten Stene i Kripos.

Kripos sier at flere av de pågrepne tidligere har vært ukjente for politiet, og det hadde krevd betydelige ressurser å avdekke deres roller uten informasjonen fra den internasjonale politioperasjonen.

– Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser, sier Stene.

Krypterte telefoner

Operasjonen har vært et samarbeid mellom 16 land over hele verden, deriblant Norge. Operasjon Trojan Shield omtales som en av de største og mest sofistikerte internasjonale politiaksjonene noen gang.

Den samordnede aksjonen har gått under ulike navn, som Ironside i Australia og New Zealand og Trojan Sheild / Green Light i Europa og USA. Modifiserte mobiltelefoner, laget for at kriminelle skulle ta dem i bruk i den tro at de var krypterte og avlyttingssikre, er blitt spredt i kriminelle miljøer over hele verden.

[ De er rastløse, kreative og jakter på spenning: – Entreprenører som opererer på den riktige og gale siden av loven har mye til felles (+) ]

Ukjente metoder

Stene sier videre at etterforskningen har avdekket nye og hittil ukjente metoder for å smugle narkotika inn til Norge.

– Denne modusen var også ukjent for flere av våre internasjonale samarbeidspartnere, og har fått oppmerksomhet internasjonalt. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gi noen detaljer om denne metoden, sier Stene.

Kripos opplyser at flere trailere med betydelige mengder narkotika, som angivelig skulle videre til Norge, er blitt stanset av svensk politi som også har deltatt i operasjonen.

Over 800 pågrepet

Flere enn 800 personer er pågrepet verden rundt i den omfattende politiaksjonen knyttet til den hemmelig drevne krypterte kommunikasjonsplattformen Anom som kriminelle nettverk har brukt.

Informasjon fra appen, som mer enn 11.000 personer brukte, førte til flere hundre operasjoner i blant annet New Zealand, Australia og USA, samt i Norge, Sverige, Danmark, Finland og flere andre land.

Til sammen ble over 32 tonn narkotika – kokain, cannabis, amfetamin og metamfetamin – beslaglagt, samt 250 skytevåpen, 55 luksusbiler og mer enn 48 millioner dollar i kontanter og kryptovaluta.

Mafianettverk og MC-gjenger

Aksjonen springer ut fra et samarbeid mellom FBI og australsk politi og skal ha pågått siden 2018.

På verdensbasis er blant annet mafianettverk, kriminelle MC-gjenger og syndikater i Asia blitt overvåket mens de diskuterte alt fra narkotikahandel til mord.

Mer enn 700 steder er blitt ransaket, og det er blitt beslaglagt store mengder narkotika, opplyser visedirektør Jean-Philippe Lecouffe i Europol på en pressekonferanse i Haag tirsdag formiddag. Blant annet ble åtte tonn kokain som var gjemt i konteinere med bananer og i hermetikkbokser, beslaglagt.

I Sverige har 155 personer blitt pågrepet i aksjoner i alle sju politiregioner, opplyser politikommissær Linda Staaf i det svenske politiet. Mange av dem har sentrale roller i narkomiljøet. Minst ti drap er blitt forhindret, ifølge svensk politi.

I Norge er sju personer pågrepet og siktet for alvorlig narkotikakriminalitet.

Saken fortsetter under videoen

Mer enn 100 liv reddet

Krypterte kommunikasjonskanaler hjelper kriminelle til å skjule informasjon og kommunikasjon seg imellom. Men i hemmelighet er det FBI selv som har utviklet Anom-plattformen.

Tidligere har FBI lykkes med å infiltrere krypterte tjenester som Encrochat og Sky ECC. Det har ført til et tomrom i markedet, som FBI selv fylte med Anom-plattformen.

– De siste 18 månedene har FBI foret kriminelle organisasjoner med over 300 krypterte enheter i over 100 land som har tillatt oss å overvåke kommunikasjonen deres, sa Calvin Shivers, assisterende direktør i FBI, under pressekonferansen.

Ifølge FBI er mer enn 100 liv blitt reddet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen