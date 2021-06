Norges Bondelag: Vi har ikke en kilo eller en liter å gi i frihandelsavtalen

I den endelige avtalen mellom Norge og Storbritannia ser det ut til at storfe, sau, lam og ost er skjermet, skriver Norges Bondelag i en pressemelding.

– Dette er bra. Men det er forhandlet bort importvern i form av mer import på svin, kylling, egg og frukt og grønt. Det er bekymringsfullt fordi dette er sensitive markeder der selv mindre innrømmelser kan ødelegge markedsbalansen, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

[ Solberg: – Ambisiøs og omfattende frihandelsavtale med britene ]

Han mener det er et paradoks at samtidig med at vi skal satse på grønt, og at manglende arbeidskraft gir reduserte avlinger, gir regjeringen bort produkter som jordbær og salat over forhandlingsbordet.

Innrømmelsene som regjeringen og Norge gir til Storbritannia blir varige. De kan ikke trekkes tilbake den dagen Norge klarer å fylle markedet selv, mener Bondelaget.

– Vi gir fra oss varige styringsmuligheter for det norske markedet. Det blir enda en sprekk i det norske importvernet som blir svekket. Importen har økt mye de siste årene, med mer enn en dobling bare det siste tiåret, sier Bartnes.

Saken fortsetter under videoen

Han mener det er særlig bekymringsfullt at regjeringen gir markedsandeler til britiske svinebønder, samtidig som de tar bort målpris her i Norge og strammer inn mulighetene for reguleringslagring.

– Bildet kan endre seg med åpne grenser. Svin er et spesielt utsatt produkt for grensehandel, forteller Bartnes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen