– Selv om den ikke er like god som EØS-avtalen, er dette den mest omfattende frihandelsavtalen noensinne, sa Solberg da hun presenterte avtalen fredag.

– Avtalen betyr at norske eksportbedrifter har adgang til det største markedet vårt utenfor EU. Det sikrer arbeidsplasser og verdiskapning, sier statsministeren.

Solberg sier Norges eksport til Storbritannia er verdt nærmere 200 milliarder kroner i året.

– Dette betyr derfor mye for mange menneskers jobber, sier hun.

– Tøffe forhandlinger

Statsministeren mener avtalen er lik og på noen områder bedre enn avtalen våre konkurrenter i EU har fått i stand.

– Det har vært krevende forhandlinger med mange runder, men jeg mener vi har landet på gode og balanserte løsninger. Avtalen er dog ikke bedre enn EØS-avtalen, og det blir mer byråkrati og mindre dynamisk enn da Storbritannia var i EU. Dette løser ikke samtlige handelshindringer, sier Solberg.

Norske industribedrifter får videreført tollfrihet, og norske eksportbedrifter skal ikke møte mer tunggrodde tollprosedyrer enn EU-landene.

Norge har også oppnådd videreføring av alle tidligere tollpreferanser for sjømat og forbedret markedsadgang for enkelte viktige sjømatprodukter. Blant annet blir det nulltoll for fryste pillede reker fra 2023, og nulltoll for hvitfisk.

Mindre dynamikk

Statsminister Erna Solberg trekker fram to problemstillinger når hun får spørsmål om hva som mangler i den nye avtalen.

– Det ene er at avtalen ikke er dynamisk. Det geniale med EØS-avtalen er at reglene endres samtidig i alle landene. Det andre er veterinærreglene på grensen, som det ikke er fullt ut ryddet opp i, påpeker Solberg.

Avvikende veterinærregler vil medføre ekstra kostnader for bedrifter som driver handel der disse reglene er relevante.

– Hvor stor de økte kostnadene blir, avhenger av hvor mye i utakt Storbritannia vil være, sier statsministeren.

– Helt avgjørende

– Handel og markedsadgang er helt avgjørende for en liten og åpen økonomi som Norge, og er helt avgjørende for vår fremtidige velferd, sier næringsminister Iselin Nybø (V) på regjeringens pressekonferanse fredag.

Avtalen er fremforhandlet på rekordtid og over digitale møter, samtidig som Storbritannias egne forhandlinger med EU pågår.

I dag går 22 prosent av all norsk eksport til Storbritannia, med stor etterspørsel etter olje og gass, fisk og sjømat og industrivarer.

– Avtalen gir etterlengtet forutsigbarhet for bedriftene. Den gir muligheter for næringslivet, frihet for den enkelte, og bidrar til at handelen, verdikjedene og konkurransekraften videreføres, sier næringsministeren.

– Av stor betydning

KrF har stått på kravene om importvern og distriktsjordbruk forhandlingene med Storbritannia om en frihandelsavtale, sier leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, med unntak av EØS-avtalen. Det er en avtale som er av stor betydning for norsk næringsliv, sier KrF-lederen.

– Vi har vist at vi står opp for et velfungerende importvern og distriktsjordbruket i landet vårt. Fasiten er klar. Ingen nye kvoter på storfe, ingen kvoter på sau/lam og ingen nye kvoter på ost.

– Vi vet hvor utrolig viktig de gressbaserte husdyrnæringene er for å kunne opprettholde et levende og aktivt landbruk i hele landet. Derfor har det vært helt sentralt for KrF i forhandlingene å skjerme disse næringene, sier Ropstad.

Legges fram for Stortinget

Forhandlingene startet i august 2020 og ble avsluttet juni 2021. Norge har opptrådt som talsperson for Norge, Island og Liechtenstein.

Frihandelsavtalen legges fram for Stortinget fredag 4. juni, og regjeringen tar sikte på at den signeres i første halvdel av juli.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen