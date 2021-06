Frp raser over at MDG vil invitere Thunberg til Stortinget: – Hva i alle dager?

Den verdenskjente tenåringen har allerede talt til nasjonalforsamlinger over hele verden, ifølge MDGs fungerende partileder Arild Hermstad.

– I år håper vi det blir vår tur, sier han til NTB.

Initiativet får imidlertid Frp-leder Sylvi Listhaug til å steile.

– Hva i alle dager har Greta Thunberg å gjøre på Stortingets talerstol? sier hun til NTB.

– Vitamininnsprøyting

MDG har tatt initiativ til å invitere Thunberg til å tale i Stortinget 27. august. Partiet har allerede vært i kontakt med Thunberg og oppfordrer nå de parlamentariske lederne i alle stortingspartiene til å støtte invitasjonen.

– Det hadde vært en fantastisk vitamininnsprøyting for alle som er opptatt av klimakampen. Greta Thunberg er den mest innflytelsesrike tenåringen verden har sett. Hun har oppildnet millioner av barn, unge og voksne til å demonstrere, til å streike og til å brøle for et levelig klima, sier Hermstad.

Men Frps støtte får MDG altså neppe.

– Dommedagsprofet

– Stortinget og det norske folk har ikke behov for å bli belært av Thunberg om hvordan vi skal leve våre liv. Vi trenger klimaløsninger som reelt kutter utslipp og bruker ny teknologi, ikke enda flere dommedagsprofetier og klimaforslag som skal piske og plage folk, sier Listhaug.

Hermstad mener på sin side at Thunberg har en usedvanlig evne til å formidle klimakrisens betydning.

– Hun lar seg ikke skremme av maktmennesker. Det eneste som teller for Thunberg, er at vi handler slik at de som er unge i dag, kan få en fremtid å glede seg til, sier Hermstad – som krysser fingrene for at et besøk blir mulig.

