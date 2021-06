MDG lanserer elsykkelmilliard: – Kan bli den nye folkevogna

Forslagene lanseres på verdens sykkeldag 3. juni.

MDG ønsker seg en nasjonal støtteordning der folk som kjøper seg elsykkel, får et kontantbeløp i støtte. I alt vil partiet sette av 167 millioner kroner til dette hvert år i en seksårsperiode, til sammen 1 milliard kroner.

– Elsykkelen har potensial til å bli den nye folkevogna, sier Oslos miljøbyråd og stortingskandidat fra Oslo MDG, Lan Marie Berg, til NTB.

[ Lan Marie Berg om ny sparkesykkel-lov: – Den kommer alt for sent ]

Ser til Oslo – og Sverige

Hun viser til Oslo, der byrådet har gjennomført et prøveprosjekt med tilskudd til å kjøpe elsykkel og transportsykler. Tilskuddet ble det mest populære fra kommunens klima- og energifond noensinne.

– Det ga så god effekt at den svenske regjeringen innførte en elsykkelstøtte på 1 milliard kroner, noe som førte til kraftig vekst i salget av elsykler. Nå vil MDG ha samme satsing på elsykler i Norge, slik at enda flere over hele landet får råd til å skaffe seg en elsykkel, sier Berg.

I Sverige førte elsykkelstøtten til at salget ble mer enn doblet, fra 65.000 til 142.000 elsykler i løpet av ett år. Svenskene kunne søke om å få tilbakebetalt 25 prosent av kjøpesummen når de kjøpte elsykkel, begrenset oppad til 10.000 svenske kroner.

Ifølge MDGs beregninger vil en slik støtteordning alene gi minst 180.000 nye elsykler på norske veier de neste årene.

[ Frykter elsparkesykkel-kaos i Oslo i sommer ]

Krever momsfritak

I tillegg krever MDG at også elsykler får momsfritak på lik linje med elbiler.

– I dag gir staten ut mange hundre tusen i avgiftslette til de som kjøper seg nye elbiler, men man får ikke en krone om man kjøper en elsykkel, sier Berg, som påpeker at den samlede skattefordelen for elbiler ble beregnet til 19,2 milliarder kroner i 2020.

Om elsyklister får den samme avgiftsletten, vil det koste rundt 300 millioner kroner i året, har MDG regnet ut.

[ 200 elsparkesykler tauet inn i Oslo – koster utleierne flere hundre tusen ]

Sykkelpakke til 23 milliarder

MDG vil også øke satsingen på nye sykkelveier kraftig og gi mer penger til kommuner som prioriterer gang- og sykkelveier, samt støtte bedrifter som tilrettelegger for sykkel på arbeidsplassen.

– I tillegg til å gjøre elsyklene billigere, er det helt avgjørende at vi bygger flere og bedre sykkelveier, sier Berg.

I alt foreslår partiet sykkeltiltak for den nette sum av 23,5 milliarder kroner fordelt over det neste tiåret.

[ Oslo deler ut nye millioner til elsykkelkjøp ]