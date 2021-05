Psykisk helsevern for barn og unge får 54 millioner kroner fra Helse sør-øst

Under pandemien har barn og unge fått flere og mer alvorlige psykiske lidelser som følge av smitteverntiltak. Flere av helseforetakene har meldt om økt pågang fra barn og unge innen psykisk helsevern, skriver Helse sør-øst i en pressemelding.

[ Halvparten av alle unge har slitt psykisk under pandemien ]

– Det er allerede gjort en stor innsats i sykehusene for å møte den økte pågangen, og jeg er svært glad for at vi nå kan fordele ytterligere midler til dette området, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst.

Saken fortsetter under videoen





De ekstra midlene er bevilget av Stortinget gjennom statsbudsjettet og skal gå til økt bemanning i en periode, kompetansetiltak, forebyggende tiltak og samhandlingsløsninger med kommunene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen