Regjeringen åpner for koronatilpasninger i skolen

Departementet opplyser mandag at det må være opp til skoleeierne å avgjøre, men åpner for at det på grunn av pandemien kan gjøres tilpasninger i fag- og timefordelingen.

[ Osloskolen åpner: – Mer testing og karantene ]

– Både stengte skoler og annerledes opplæringssituasjon på grunn av hensyn til smittevern innebærer at det kan være utfordrende å overholde de vanlige kravene under pandemien. Skolene har plikt til å gi opplæring, men har ulike forutsetninger for å få gjennomført opplæring som normalt, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Av den grunn åpnes det for å gi unntak fra vanlig fag- og timefordeling, og det åpnes også for avvik fra kompetansemålene i enkelte tilfeller. Det skal være elevenes beste som skal ligge til grunn for vurderingen av hvilke tilpasninger skolene velger, skriver departementet.

Også i fjor fikk skolene anledning til å fravike læreplanene, noe som blant annet påvirket svømmeopplæringen for en hel årgang skoleelever.

[ Slår alarm om Osloskolen: Mobbing, stigmatisering og utenforskap (+) ]