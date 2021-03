Eksperter anbefaler å fortsette med dagens luftambulansemodell

Av Kenneth Kandolf Haug

Ekspertgruppa anbefaler dermed ikke å skifte til en modell med offentlig drift, eller drift av ideelle aktører, skriver de i sin rapport som ble lagt fram mandag.

Gruppa ble nedsatt etter at Stortinget ba regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansen i 2018, gjennom et representantforslag fra Rødt. Anmodningen kom etter at det oppsto store utfordringer i ambulanseflytjenesten den våren, særlig i Nord-Norge. Utfordringene fortsatte gjennom store deler av 2019.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har lest gruppas konklusjon og tar sikte på å komme med en anbefaling til Stortinget i løpet av året.

– Nå skal rapporten på høring, og jeg tar sikte på å legge fram en tilråding for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, sier han til NTB.

– Er svært god

De sju medlemmene av ekspertgruppa legger til grunn at den norske luftambulansetjenesten allerede er svært god, men foreslår at modellen må forbedres for å sikre at ansattes arbeids- og lønnsvilkår videreføres når det blir gjort operatørskifter. Det oppsto store konflikter rundt arbeidsvilkår da Babcock vant anbudet om ambulanseflytjenesten i 2017.

I 2020 konkluderte Nord-Troms tingrett med at selskapet gjennomførte en virksomhetsoverdragelse av 91 piloter fra selskapet Lufttransport.

I tillegg vil gruppa gjøre selve anskaffelsesprosessen bedre og stille krav til gradvis overføring av baser når det skjer bytte av operatører. De ønsker at det vurderes på nytt om det bør være to operatører i ambulansehelikoptertjenesten, og om det bør være færre helikoptertyper enn det som brukes i dag.

– Med disse endringene mener vi det blir lagt til rette for å løse utfordringene med anbudsprosessene og operatørbytter. Dagens organisering vil framover gi de beste forutsetningene for likeverdig, kvalitativt god og effektiv pasientbehandling, sier gruppeleder Sven Ole Fagernæs i en pressemelding.

Ekspertgruppa har i tillegg til den tidligere regjeringsadvokaten bestått av representanter for Helse nord, Universitetssykehuset Nord-Norge, Sykehusinnkjøp, Oslo universitetssykehus, Hovedredningssentralen i Sør-Norge og den danske luftambulansen.

Skuffelse fra Fagforbundet

Fagforbundet, som organiserer en rekke helse- og ambulansearbeidere, er svært skuffet over konklusjonen. De har hele tiden ment at staten bør ta over driften direkte.

Fagforbundet sier til NTB at de mener konklusjonen om at man kan stille krav om forhåndsvilkår knyttet til de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er «underlig», fordi den mangler en begrunnelse fra et arbeidsrettslig standpunkt om virksomhetsoverdragelse.

– Fagforbundet er både skuffet og forundret over denne konklusjonen. Tjenestens natur, strukturelle endringer i helsetjenestene og endringer i ambulansetjenestens rolle tilsier et kontinuerlig behov for å tilpasse tjenesten til denne utviklingen. Langvarige kontrakter bidrar til mindre fleksibilitet og kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre ønskede og nødvendige endringer i kontraktsperioden, sier nestleder Sissel Skoghaug til NTB.

– Kaos og utrygghet

Leder Bjørnar Moxnes i Rødt, som stilte representantforslaget som førte til gruppas dannelse, mener rapportens funn taler for en offentlig overtakelse av driften, ikke fortsettelse av anbudsmodellen.

– Dagens anbudsmodell har skapt kaos og utrygghet. Vi er ikke beroliget når utvalget åpner for å beholde denne modellen, sier Moxnes.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes peker på sin side på funnene om lønns- og arbeidsforhold.

– Lærdommen ekspertgruppa trekker fra operatørbytte, er at lønn og arbeidsvilkår ikke bør være del av konkurransegrunnlaget, og at overgang til nye baser ikke må skje over natta, sier nestlederen.

Han legger til at han forutsetter at regjeringen følger opp anbefalingene.