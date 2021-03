Raymond Johansen: Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge

Norge — Etter stigende smittetrykk den siste tiden innfører byrådet i Oslo nye og inngripende smitteverntiltak. Ifølge helsemyndighetene er det fare for store problemer dersom ikke trenden snus de neste ukene.

Saken er oppdatert

Byrådet i Oslo har besluttet å stenge ungdomsskoler og videregående skoler, mens elever i 5. til 7. trinn må ha hjemmeskole i enkeltbydeler.

Det blir hjemmeskole fra 5. til 7. trinn i Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

I tillegg er det hjemmeskole for ungdomstrinnet og videregående i hele Oslo.

Det opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Kun to på besøk

Oslo kommune innfører samtidig forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

– Dette er et svært inngripende og alvorlig tiltak. Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sa han på en pressekonferanse mandag kveld.

Det har til nå vært forbud mot å samles flere enn ti personer i private hjem, med anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem.

– Den eneste måten å stoppe det muterte viruset er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten, sa byrådslederen.

Johansen fikk spørsmål om hvordan et slikt forbud løses rent juridisk, og om det kan være i strid med menneskerettighetene.

– Vi vet i utgangspunktet at det er mange som allerede lever etter de reglene, men vi er nødt til å gå gjennom de juridiske spørsmålene. Samtidig mener vi at det er en helt nødvendig føring å ha nå, det er et forbud, og da skal det kunne bøtelegges, sier Johansen.

Byrådslederen understreket at det nå blir likt for alle: Tidligere var det slik at en familie på åtte kun kunne ha besøk av to i uka, mens en familie på to kunne ha besøk av åtte. Nå er grensa to for alle.

Raymond Johansen: – Viktig å holde åpent én-til-én-funksjoner

Ifølge Raymond Johansen har det vært lite smitte på såkalte én-til-én-funksjoner i Oslo, og det er årsaken til at de fortsatt kan holde åpent.

På pressekonferansen mandag kveld fikk Johansen spørsmålet «Hva vil dere si til dem som synes det ser rart ut at neglesalonger får holde åpne, mens de aller yngste elevene får regningen. Er det forholdsmessig forsvarlig?».

– Det spørs hvordan du vurderer forholdsmessighet og smittefaren med én til én. Den har vi sett på som liten, men vi kan ikke utelukke ekstra tiltak fremover, svarte Johansen og fortsatte:

– Det er frisører, neglesalonger, pedikyrer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, alle én-til-én-funksjoner som vi har sett på som viktig å holde åpne i denne helsemessige veldig krevende situasjonen.

Frykter kollaps i smittevernsystemet

Smittetallene har steget til værs i Oslo den siste tiden, mens antall dødsfall på grunn av koronaviruset er lavt. Det henger sammen med at en stor andel av de eldre nå er vaksinert. Likevel innføres de strengeste tiltakene så langt i pandemien.

Det begrunnes med frykt for at intensivkapasiteten blir sprengt, og at smittesporingen blir umulig hvis smitten fortsetter å øke.

– Husk dette: Forutsetningen for at vi skal ha kontroll over denne situasjonen, er at hele apparatet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene fungerer. Hvis smitten blir for høy, over for lang tid, risikerer vi at systemet kneler. Da mister vi kontrollen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Nakstad fornøyd med Oslo-tiltak

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier Oslo innfører gode tiltak, og at det ikke er noen tvil om at vi er på vei inn i en tredje smittebølge.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slo fast at vi er inne i den tredje bølgen da han mandag stengte hovedstaden ytterligere ned.

– Smittenivået i Norge de siste dagene har ligget høyere enn ved årsskiftet da vi nådde toppen av bølge nummer to. Det er ingen tvil om at vi nå er på full fart inn i smittebølge nummer tre. Den skyldes det nye britiske muterte viruset og er utvilsomt vanskeligere å håndtere enn smittebølge nummer én for et år siden, sier Nakstad til NTB.

– Dette er godt begrunnede, målrettede, nødvendige og forholdsmessige tiltak. Det vil kunne snu smitteutviklingen i Oslo hvis de følges av innbyggerne, sier Nakstad.

Dette er de nye koronatiltakene som gjelder i Oslo kommune:

* Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.

* Det innføres heldigital undervisning, altså hjemmeskole, for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo.

* Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken. Barn av foreldre med samfunnskritiske jobber vil få et tilbud ved behov.

* Det innføres hjemmeskole for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Disse bydelene har over tid hatt det høyeste smittetrykket, og det er derfor nødvendig med særlig strenge tiltak her.

* Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud om fysisk tilstedeværelse.

* Kommunen viderefører ellers de strenge tiltakene som gjelder i Oslo.