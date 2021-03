Solberg i tale om koronaåret: – Det kunne vært mye verre

I sin tale til folket søndag kveld påpekte statsministeren at Norge har vært heldige i motsetning til mange andre land under pandemien.

– Norge er i en særstilling. Noen land har blitt rammet mye hardere, både medisinsk og økonomisk, sa Solberg.

Talen var en markering av at det snart har gått ett år siden hun og regjeringen innførte de strengeste restriksjonene i Norge siden andre verdenskrig. Tusenvis har blitt permittert og mistet jobben siden da.

[ Statsministeren vil redegjøre for smittesituasjonen og tiltak for Stortinget tirsdag ]

– Kunne vært mye verre

– Det kunne vært mye verre. Vi har en solid økonomi. Vaksineringen er i gang, og mer kommer, sa Solberg.

Norge skal ha fått 1,2 millioner doser koronavaksine før utgangen av mars, ifølge Solberg. Ved utgangen av april kan dette tallet være mer enn doblet, og i sommer vil vi få enda større leveranser, lovet hun.

Hun sa at myndighetene og politikerne i hovedsak har stått sammen, og takket også befolkningen for innsatsen.

[ «Solidaritet i praksis» ]

Verdifull tillit

– Vi har modige eldre og fantastiske unge som har stilt opp for hverandre. Vi har tillit til hverandre. En tillit som er verd mange ganger mer enn et oljefond, sa Solberg.

Statsministeren trakk også fram sorgen over dem som vi har mistet til koronaviruset.

– Mange har kjent på en redsel. For noen i risikogruppen. For selv å være i risikogruppen. Redde for å miste noen, sa Solberg.

Hun oppfordret også folk til å holde ut, og fortsette innsatsen.

– Klarer vi å beholde kontrollen på smitten i mars og april, klarer vi å få R-en under én. Da vil så mange være vaksinert at vi i mai kan ta første steg mot en helt normal hverdag, sa hun.