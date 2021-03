Statsministeren vil legge fram nye koronatiltak tirsdag

– Jeg kommer til å redegjøre tirsdag morgen. Det er mitt ønske overfor Stortinget at jeg kan si noen ord om planene framover, sier statsministeren til NTB søndag kveld.

Ifølge Solberg vil det da være naturlig at regjeringen legger fram en skisse til hvilke tiltak som er aktuelle på kort sikt.

– Så de legger du fram for Stortinget tirsdag?

– Forhåpentligvis. Det er Stortinget som sier ja til om de vil ha meg til å redegjøre på tirsdag.

Statsministeren ønsker ikke si så mye om tiltakene som kommer, ettersom dette er noe som det jobbes med nå. Men hun forteller at det jobbes med både kommunale og nasjonale tiltak.

– Om det er noen nasjonale tiltak vi må utsette alle i Norge for, selv om smittetrykket er lavt. Vi ser at det plutselig popper opp smitteutbrudd på steder der folk har ment at var lite sannsynlig.

– Kanskje er det største valget hvor mye som skal være lokale tiltak og hvor mye som skal være nasjonale tiltak, sier Solberg, som legger til at de også ser tiltak som gjør at smitten blant barn blir mindre, uten at barna må være borte fra skolen.