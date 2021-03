Kommunene i ring 1 og 2 fra Halden-utbruddet får koronalettelser fra onsdag

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av den mer smittsomme varianten av viruset enn i resten av landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Han sier at man fremdeles har mål om å slå ned og hindre at den mer smittsomme virusvarianten sprer seg. Lørdag varslet regjeringen noen lettelser i kommunene som er berørt av utbruddet i Nordre Follo.

– Det er spesielt lettelser i tiltakene av hensyn til barn og unge og arbeidsplasser. Disse lettelsene vil også gjelde kommunene som søndag 31. januar fikk forsterkede tiltak etter Halden-utbruddet, sier Høie.

Ring 1 fra Halden-utbruddet omfatter Halden og Sarpsborg. De vil fra 3. februar få de samme lettelsene i tiltak som ble varslet lørdag 30. januar for kommunene i ring 1 i Nordre Follo-utbruddet. Det innebærer blant annet gult nivå i skoler og barnehager, at det åpnes for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge og at enkeltstående butikker kan åpne.

Ring 2 fra Halden-utbruddet omfatter Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Moss, Rakkestad, Råde, Skiptvet og Våler. De vil fra 3. februar få de samme lettelsene i tiltak som ble varslet lørdag 30. januar for kommunene i ring 2 i Nordre Follo-utbruddet. Det innebærer blant annet at organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne tillates, at treningssentre kan åpnes for dem som bor i kommunen, og at også noen butikker i kjøpesentre kan åpne.