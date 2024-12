Kamphunder, dyr fra valpefabrikker og falske hundepass stoppes på grensa

– Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Prisene på kjæledyr er høy og betalingsviljen stor.

Det sier Marit Forbord, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon for grensekontroll og kriminalitet til Dagsavisen.

Fra Tolletaten får Dagsavisen opplyst at de seneste beslagene har involvert ulovlige hunderaser, som eksempelvis amerikansk bully. I fjor angrep og drepte to hunder av rasen amerikansk XL bully en britisk mann. Storbritannias statsminister vil nå forby denne hunderasen, etter flere angrep.

I grensekontrollen på Ørje beslagla tollerne dette lille buret, tettpakket med valper. Smugling av valper fra små hunderaser har økt de siste årene. (Tolletaten)

Det er seks forbudte hunderaser i Norge – pitbullterrier, amerikansk staffordshire terrier, fila brasileiro, toso inu, dogo argentino og tsjekkoslovakisk ulvehund. Forbudet gjelder også blandinger hvor en eller flere av disse rasene er med, uansett blandingsforhold. Som i amerikansk bully. Når innførselen av hunder ikke tilfredsstiller kravet til dokumentasjon og helsestatus, kan Mattilsynet enten fatte vedtak om oppstalling i karantene til kravene er oppfylt, retur til avsenderlandet eller avliving.

Les også: Disse sykdommene dominerer nå

Valper dopes før transport

– Vi har stort fokus på kontroll av hunder som tas med over grensa, selv om mange tror at vi overveiende jakter narkotika og ulovlige mengder med alkohol og tobakk, sier Håvard Veiby, tolloverinspektør og vaktleder på Ørje tollsted.

«Hei, hvor skal dere? Medbringer dere alkohol og tobakk? Kjæledyr, hund?». Tolleren Håvard Veiby kartlegger raskt under samtalen om reisende inn i Norge bør inn for en ekstra kontroll. (Tomm Pentz Pedersen)

Veiby erfarer at mange tilfeller av ulovlig hundeinnførsel skjer fra land utenfor Skandinavia. Hvor valper fra europeiske valpefabrikker også har blitt beslaglagt på Ørje.

– Det er vondt å se når vi må sette små pipende, møkkete valper i bur her hos oss, medgir Veiby.

Seksjonssjef i Mattilsynet, Marit Forbord, forteller om tidligere saker hvor det har blitt avslørt hundevalper fra Øst-Europa hvor valpene har blitt dopet ned og fått teipet sammen beina under transport til andre Europeiske land. Valper har også blitt gjemt under bilseter og lignende, før de har blitt transportert i 8–10 timer eller mer.

– En slik håndteringen av valper er naturligvis en stor påkjenning for dyrene. Mange dør underveis, eller er så medtatte at de må avlives ved ankomst. Det er heldigvis sjelden vi ser hunder som smugles til Norge neddopet og med teipede føtter, sier Forbord og fortsetter:

– Det er imidlertid ikke uvanlig at vi har tilfeller av kommersiell innførsel av kjæledyr kamuflert som ikke-kommersiell innførsel. Det vil si at den som reiser med dyra hevder å være eier, men hensikten er å selge dyrene i Norge. I slike tilfeller kan det avdekkes forfalskede dokumenter – eksempelvis at alderen er endret for at valpen skal kunne selges tidligere. Av og til er valpene så unge at de fortsatt skulle vært hos moren. Det er en sterk indikasjon på at penger, og ikke dyrenes velferd, er viktigst for selger.

– Hvert år avdekker Tolletaten og Mattilsynet mange avvik rundt innførsel av hunder, sier Marit Forbord, seksjonssjef i Mattilsynet. (Tolletaten / Innfelt foto: Mattilsynet)

– Hva er utfordringene og bekymringene knyttet til disse valpefabrikkene?

– Hundene som smugles er som nevnt ofte utsatt for store lidelser. Tisper kan ha opptil 10–12 kull uten mulighet til å hente seg inn mellom hvert kull, og valpene tas fra tispa altfor tidlig. Hundene kan holdes under dårlige leveforhold, før de smugles over landegrensene under dyrevelferdsmessig helt uakseptable forhold. Hunder som er ulovlig innført til Norge kan føre til at smittsomme sykdommer blir innført til landet, for eksempel rabies og dvergbendelorm, som kan true både dyre- og folkehelse, svarer seksjonssjefen i Mattilsynet.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Kostbare småhunder

Veiby og hans kolleger på grensestasjonen sjekker daglig hunder som tas med over grensa. Det innbefatter både reisende og folk som har kjøpt hund i utlandet. Forsøk på å lure tollerne er forgjeves, mener tolloverinspektøren.

– I tollgruppa er det stor kompetanse om hund og raser. Mange hos oss er interessert i hund og har mye kunnskap. Forsøk på å lure oss til å tro at det er en annen rase enn det vi ser – er det liten sjanse for å lykkes med. I tillegg har vi selvfølgelig tett kontakt med Mattilsynet ved tvilstilfeller, sier Veiby.

Kameraer, tips, skiltgjenkjenning og ikke minst samtaler med reisende over grensa er noen av verktøyene tolloverinspektør Håvard Veiby og hans kolleger bruker for å stanse smuglingsforsøk. (Tomm Pentz Pedersen)

Tollerne får tips og sjekker kontinuerlig grensekameraene, men de fleste avvikende avsløres i samtale med reisende som krysser grensa. Vaktleder Veiby har utallige ganger opplevd forsøk på å skjule dyr. Fra slanger inntil kroppen og i kofferter, edderkopp under et håndkle og kattunger under frakken.

---

ORMEKUR

Hunden skal være behandlet mot parasitten revens dvergbendelorm før den kommer fra Sverige til Norge. For hunden kan parasitten være belastende, men den er som regel ikke farlig. Hvis mennesker blir smittet av parasitten, kan det i verste fall være dødelig.

Ormekuren gjennomføres hos veterinær med et godkjent preparat, og må:

Gjennomføres mellom 24 og 120 timer før hunden kommer til/tilbake til Norge.

Kuren må dokumenteres i EU-kjæledyrpasset av veterinæren.

---

Veiby mener også en del hundeeiere bevisst eller ubevisst ikke setter seg godt nok inn i regelverket. Det kan bli dyrt.

– Vi stoppet en eier som hadde tatt med seg hund og valpeflokk på tur til Sverige. De ble stoppet på vei tilbake til Norge. Valpene var for unge til å få riktige vaksiner og pass, det resulterte i at hundeflokken verken kunne dra tilbake til Sverige eller inn i Norge. En tispe med åtte små krevde selvfølgelig tett oppfølging i påvente av Mattilsynet. Saken endte med at alle ni ble fraktet til karantenestasjonen på Nannestad i Akershus. Jeg vil tro svensketuren ble kostbar for oppdretteren, forteller han.

Enkelte kjøpere av hund i utlandet medbringer kvittering på et lavere beløp enn den reelle summen. For å spare merverdiavgift. – Det vekker raskt mistanke hos oss. Vær ærlig, sier Håvard Veiby, tolloverinspektør og vaktleder på Ørje tollsted. (Tomm Pentz Pedersen)

Vaktleder Veiby på Ørje tollsted oppfordrer alle som er usikre på om man har fulgt regelverket å kjøre på rødt og være ærlig ved kjøp i utlandet.

– Før opp riktig kjøpesum når du skal fortolle hunden inn til Norge. Oppgi den reelle prisen du har betalt hos oppdretteren i utlandet. Når vi vet at en hund av aktuell rase koster 25.000 kroner i Norge, vekker det kjapt mistanke når kvitteringen viser at det er betalt 5.000 kroner. Forsøket på å spare noen kroner i merverdiavgift kan raskt bli mye dyrere.

Marit Forbord i Mattilsynet erfarte under pandemiårene at smugling av hunder økte i takt med økt etterspørsel etter små hunderaser.

– Særlig små hunder har økt i pris de siste årene og kriminelle nettverk kan fortsatt benytte seg av priskrig og valper på billigsalg som et konkurransefortrinn, sier hun.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Forfalsker dokumenter

I fjor deltok Tolletaten og Økokrim i den EU-koordinerte kontrollaksjonen, «Illegal trade of cats and dogs enforcement action». Aksjonen avdekket mange tilfeller i europeiske land.

– Selv om de fleste av hundene som innføres til Norge er i tråd med regelverket og fra seriøse oppdrettere, avdekker Tolletaten og Mattilsynet hvert år mange avvik. Det gjelder smugling av dyr uten kjent opphav, uten dokumentasjon eller med forfalskede papirer. Det er blant annet funnet utstrakt forfalskning av helsedokumenter, slik at intetanende valpekjøpere kan bli lurt til å tro at alt er i orden, forteller seksjonssjef Forbord.

Ifølge Mattilsynet er omsetningen av ulovlige kjæledyr antatt å representere et stort økonomisk svart marked i hele Europa. Hvor Europol har avdekket at smugling av kjæledyr er en del av den organiserte kriminaliteten.

– Profitt er drivkraften bak denne type kriminalitet. Ved å kjøpe innsmuglede hunder bidrar man til å opprettholde eksistensgrunnlaget for slik virksomhet, sier Forbord i Mattilsynet.

– Det viktigste i vurderingen, eller beslag av hunder, er at vi ikke bruker altfor lang tid før en avgjørelse fattes. Dette er jo levende vesener, sier Håvard Veiby, vaktleder på Ørje tollsted. (Tomm Pentz Pedersen)

Kjøp fra seriøse oppdrettere

Statistikk fra Mattilsynet og Tolletaten viser mellom 30 og 40 beslag årlig. Praksisendring i hvordan sakene registreres gjør at verken Tolletaten eller Mattilsynet kan gi Dagsavisen eksakte tall.

– Vi registrerer antall saker hvor det er avdekket ulovlig innførsel. Hver sak kan involvere fra ett til flere titallsdyr, forklarer Forbord i Mattilsynet, og fortsetter:

– Det er også slik at sakene om ulovlig innførsel inkluderer alle typer saker hvor det har vært avdekket brudd på regelverket om innførsel av kjæledyr, også private kjæledyreiere som for eksempel ikke har sørget for ormekur eller gyldig rabiesvaksine.

– Vi ser også mange eksempler på useriøst oppdrett av hunder i Norge, som innebærer helseutfordringer og lidelse for tispe og valper, avslutter Marit Forbord i Mattilsynet, med følgende oppfordring:

– Det er svært viktig at valpekjøpere tar forholdsregler for å sikre at de kjøper valp fra en seriøs oppdretter. Det minimerer risikoen for å kjøpe en syk valp, og bidrar til å sette en stopper for useriøse oppdrettere og smuglere, som utsetter tispe og valper for store lidelser.

Les også: – Som foreldre må vi tåle å være uenige med barna våre (+)

Les også: Trener på krig i Oslo: – Vi tar soldatene inn i det ukjente (+)

---

SLIK UNNGÅR DU Å KJØPE INNSMUGLET HUND

Gjemt i varebiler, under madrasser og flyttelass avdekker tollerne på Ørje smuglingsforsøk av hunder. (Tolletaten)

Det er mye du selv kan gjøre for å forsikre deg om at hunden ikke er smuglet inn i landet, skriver Mattilsynet – med følgende tips og råd:

Insister på å besøke oppdretteren hjemme. Be om å få se valpens første levemiljø.

Be om å få se valpenes mor og hele valpekullet. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra mor.

Motta aldri hunder på ulike «møtesteder». Kjøp aldri hund på bensinstasjoner, kjøpesentra eller togstasjoner.

Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt hvor telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig. Ikke godta å få kjøpekontrakten i ettertid.

Krev at hunden har en nydatert helseattest/valpeattest, og er grunnvaksinert. Dokumentene skal følge med når du får valpen. Kjøp aldri hund som ikke er helt frisk.

Hvis hunden er ID-merket, skal bekreftelse på dette følge med på kjøpet. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet. Sjekk om valpen er ID-merket med norsk landkode. Denne starter alltid med 578.

Godta aldri å skulle få dokumentasjon ettersendt.

Unngå kjøp av hunder kun via internett. Les annonsen med et kritisk blikk. Virker noe galt eller useriøst så er det sannsynligvis det.

Kontakt kennelklubber og raseklubber på forhånd.

Dersom selgeren ikke går med på disse tingene – ikke kjøp hunden.

---