Flyttet til falleferdig gårdsbruk og ble influenser: – Litt sprøtt

Navn: Lage Dokken (26)

Hva: Tømrer.

Aktuell: Med i nyeste sesong av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» med kjæresten Agnes Klevmark, som har premiere fredag.

Hvordan havnet du i en situasjon der «Der ingen skulle tru»-redaksjonen tar kontakt?

– Det er litt vår feil, egentlig. I fjor vinter var vi i Asia, og lurte på hvor vi skulle bo når vi kom hjem. Vi hadde egentlig tenkt oss tilbake til Oslo, men fant ut at vi heller begynner på gårdsprosjektet vårt. Da var det vi som sendte en mail til NRK og spurte om de var interessert i dette. Vi hørte ingenting, så vi tenkte de ikke var interessert. Da vi kom hjem fra Asia så vi at de hadde prøvd å få tak i oss flere ganger.

Hvor kom dette gårdsprosjektet fra?

– Det er mye tilfeldigheter. Jeg drev for meg selv som tømrer, og så var det en eldre kar i 80-åra fra Valdres som lurte på om jeg kunne hjelpe til med torvtak-legging på noen hus. Det ble lange arbeidsdager, så ble jo godt kjent med karen. Jeg og Agnes sa vi kunne tenkt oss en gang i fremtiden å bo på et småbruk. Da sa han at vi skulle få være med på omvisningstur, de hadde noen gamle hus stående. Etter en kjøretur i området gikk det ikke mange dager før han spurte de om vi var interessert i å kjøpe Bøle gård fra dem. Prisen var noe vi hadde råd til, så vi slo til.

– Vi hadde ikke tenkt å begynne med en gang, vi var jo i Asia, og skulle tilbake til Oslo om våren og leve det normale ungdomslivet i byen. Men i løpet av reisen pratet vi mye om det, og kom fram til å gi det et forsøk.

Lage Dokken og Agnes Klevmark flytta fra storbyen Oslo til Bøle gård, og har brukt sommerhalvåret på å pusse opp sin nye bolig. (Privat)

Hvordan var huset i stand da dere flyttet?

– Ganske dårlig. Hovedhuset hadde det ikke bodd folk siden 1928, så nesten 100 år siden hun siste damen der døde. Og at det ble gjort noe vedlikehold der de siste årene, er ganske usannsynlig. Men den vesle kårstua som vi nå har satt i stand har hatt blikktak, så tømmerkassa var i overraskende god stand. Gulvet var skjevt, dører brutt opp og det hadde vært dyr inne, så selve huset var «shabby». Men tømmerkassa var fortsatt var brukende.

– Vi bodde i bilen fram til oktober, mens vi satte i stand stua.

Hvordan er standen i kårstua nå?

– Vi har ikke bad enda, men nå har vi fått kjøkken, vask og vedovn. Strøm har vi også fått. Stua er på 30 kvadratmeter, så det er ikke store sakene.

Er det utedo som gjelder?

– Ja, det er det – og vaske seg i vasken.

Hvordan er denne livsstilen?

– Det er greit nok. Man setter utrolig pris på hver gang det blir en oppgradering. Første natta vi sov inne var utrolig deilig. Den dagen vi fikk strøm var helt revolusjonerende.

Dagen strøm kom, ja. Det høres ut som vi snakker om dine opplevelser fra 50-tallet.

– Ja, det er litt slik, hehe. Men det skal bli godt med en do også. Man kjenner det når det er nesten 13 minusgrader. Man blir fort ferdig!

Hva driver dere til å gjøre noe slikt?

– Det er vi litt usikre på, faktisk. Vi har prata litt om det. Det er nok det at det er litt spennende, og en eventyrlyst. Og så er det veldig moro å kunne skape noe selv, og prøve å leve livet litt enklere. Mer i naturen, og mindre stress. Vi trivdes godt i Oslo, vi, altså, men det er kanskje lettere å finne friheten her.

– Så er det litt viktig å ta vare på kulturarven. De gamle husene som folk har bygd og bodd i før oss. Det er moro å være med på å ta vare på det videre.

Hva savner du mest fra byen?

– I år har det vært det sosiale, og den nærheten til venner, og puben på hjørnet. Det har blitt bortprioritert i år, siden vi måtte bli ferdig med kårstua før vinteren. Men det vi skal gå i gang med nå, kan gå i et annet tempo. Da kan vi prioritere mer å ta en tur til byen, og få besøk.

Hva setter du mest pris på der du bor nå?

– Friheten, og muligheten til å styre hverdagen selv. Vi er sjølstendig næringsdrivende, og bestemmer selv mye hvordan vi jobber. Vi prøver å gjøre dette prosjektet så billig som mulig, og vi greier oss på veldig lite. Det er «slow life», og motiverende å bygge noe for seg selv. Og de små tingene blir veldig luksus.

Hva med fremtiden, da?

– Den er lys, den. Vi har mange planer på gården, og håper å kunne tjene noen penger på det etter hvert. Planen er å bosette seg der, og sette det i stand.

Dere har jo også fått 143.000 følgere på Instagram i løpet av oppussingen?

– Det er litt sprøtt. Over natta så tok en video helt av. Da skjøt følgertallet til værs. Det var spesielt. Håpre vi kan utnytte det, og få noe inntekt eller selge noe. ikke det som var hovedplanen med det, det var at agnes skulle filme og dokumentere for vår del, og familie og venner. Så ble det mange flere interessert.

Hvorfor tror du at dette traff en nerve?

– Det handler vel om at det er en drøm folk har. En sånn nasjonalromantisk drøm om å bryte opp med hverdagen. Mange har ulike grunner til å ikke gjøre det, men så kan man drømme seg bort i at noen andre gjør det.

Til slutt: Hvordan er det å være med på «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»? Det er jo en kulturinstitusjon!

– Det er spennende og moro. Det var rart første gangen de var der, men det er veldig hyggelige folk. Jeg har jo sett mye på det programmet da jeg var liten, og synes det var spennende. Så det er rart å være der selv!

Lage Dokken og Agnes Klevmark sin nye bolig er en gammel kårstue på Bøle gård. Det er også et hovedhus og en låve på gården, som de håper å få i stand etter hvert. (Privat)

Kan jeg skjønne! Du, hvem ville du stått fast i en heis med?

– Noen interessante folk, sånn at man kan ha noe å prate om. Kanskje Clint Eastwood? Jeg er glad i filmene hans.

Hvilken bok eller film har betydd mye for deg?

– Good Will Hunting er god film. Om den har betydd mest, vet jeg ikke, men den er god på den måten den er laget på.

Hva gjør dere når dere skeier ut der opp på gården?

– Det er litt forskjellig. Det kan være småting i hverdagen som å reise opp i åsen på en fisketur, eller ta seg en tur til fjells. Ellers så er det å dra til Oslo en helg, og besøke venner og familie. Også er man jo glad i å ta seg en fest, da!

Hva liker dere best med deg selv?

– Haha! Hmm … Kanskje det at jeg tørr å gjøre det jeg sjøl har mest lyst til, og ikke bry seg så mye om hvilke forventninger andre har til én? At jeg gjør det jeg drømmer om.

