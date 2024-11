– Grasrota og partidemokratiet vant fram! Dette var andre gang Kamzy vant fra utfordrerposisjon. Det er til ettertanke, sier Ivar Morken, leder for Furuset Arbeiderlag, til Dagsavisen.

Han viser til at Gunaratnam vant en intens kampvotering også foran stortingsvalget i 2021, og uansett var Morkens lag før kampvoteringen på det vi kan kalle «Team Kamzy», særlig fordi han mente den folkerike Groruddalen burde bli godt representert på Oslobenken på Stortinget.

Nå er han strålende fornøyd med at Kamzy Gunaratnam fra Groruddalen tirsdag kveld vant nominasjonskampen mot Hadia Tajik om andreplassen på Oslo Aps nominasjonsliste. Han gleder seg også over at Malin Bye Sørensen fra Alna kom på åttendeplass, selv om det er lite som tyder på at Oslo Ap får flere enn tre inn på Stortinget neste høst.

Støre, Gunaratnam og Vestre

De tre blir altså partileder Jonas Gahr Støre, Kamzy Gunaratnam og Aps nestleder Jan Christian Vestre. Men med Gunaratnam plassert så høyt, syns Morken at det ser bra ut for Groruddalen på Stortinget.

– Vi har mannskapet. Og med god sosialdemokratisk groruddalspolitikk, politikk som utjevner sosiale forskjeller som motvirker et delt Oslo, er vi klar for valgkamp, sier Morken til Dagsavisen.

Ivar Morken leder arbeiderlaget på Furuset og er «Team Kamzy». (Hedda Hagaeie Tyribakken)

Elektrisk stemning

Før nominasjonsmøtet var Furuset-lederen kritisk til nominasjonskomiteens liste, nettopp med tanke på den kommende valgkampen. I et intervju med Dagsavisen mandag sa han at han var oppriktig bekymret for valgkampen neste år, om de skulle stille uten en representant fra Groruddalen. Denne bekymringen har han delt med flere Ap-lag i Groruddalen, ifølge innspillene som har kommet inn til nominasjonskomiteen i høst.

Morken var selv med i tellekorpset under voteringen i Oslo Arbeidersamfunds sal tirsdag kveld, og han følte at stemningen var «helt elektrisk» før de visste utfallet. 233 stemmer ble avgitt, deriblant en blank stemme. Hadia Tajik fikk 108 stemmer og Gunaratnam 124 stemmer. Skuffelsen på «Team Hadia» var stor, og etter det Dagsavisen forstår var også mange skuffet over at Trine Lise Sundnes, som ble sett på som fagbevegelsens kandidat, tapte kampen om fjerdeplassen mot AUF-kandidat Agnes Viljugrein, med 111 mot 122 stemmer.

– På vegne av min generasjon trenger vi tøffere klimapolitikk. Vårt parti står i krise nå, og i mine ni år som folkevalgt har jeg forandret politikken vår med hjelp fra grasroten i partiet vårt. Jeg vil kjempe videre for dem, sa Viljugrein fra talerstolen.

– Vinner et annet liv

Kamzy Gunaratnam selv lovte etter seieren at hun de neste fire årene skal kjempe for Oslo og Oslos befolkning med Aps løsninger på Stortinget. Hadia Tajik uttalte på sin side at hun nå kommer til å søke «vanlige jobber» etter at hun er ferdig med rikspolitikken neste høst.

– Jeg visste før jeg kom inn i dette møtet at det kommer til å bli en veldig jevn votering, og det ble det. Nå som Oslo Arbeiderparti har valgt Kamzy, så kommer jeg selvfølgelig til å støtte opp om laget som de har valgt. Jeg kommer til å bidra med at partiet gjør et best mulig valg her i hovedstaden, sa Tajik til Dagsavisen etter voteringen.

– På veien inn her tenkte jeg på at i hjertet mitt så vinner jeg uansett. Enten så vinner jeg kampvotering eller så vinner jeg et annet liv, som jeg nå skal gjøre maksimalt ut av.

